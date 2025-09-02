नाशिक : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिककरांचा मोदकांवरचा प्रेमभाव या वर्षीही ठळकपणे दिसून आला आहे. केवळ 5 दिवसांच्या कालावधीत शहरात एक लाखांहून अधिक उकडीच्या मोदकांची विक्री झाली आहे. पारंपरिक उकडीचे मोदक हेच मुख्य आकर्षण ठरले असले, तरी यंदा चॉकलेट, केशर, पिस्ता, मँगो, ड्रायफ्रूट अशा वेगवेगळ्या फ्लेव्हर्सच्या मोदकांनाही मोठी मागणी मिळत आहे.
गणपती बाप्पाला प्रिय असलेला उकडीचा मोदक हा आजही घरोघरी नैवेद्याच्या रूपात श्रद्धेनं अर्पण केला जातो. मात्र, सध्या धकाधकीच्या दैनंदिन जीवनशैलीमुळे अनेकांना मोदक घरी बनवणं शक्य होत नाही. वेळेच्या अभावामुळे उकडीचे मोदक घरी तयार करण्याऐवजी थेट विकत घेणं किंवा आधीच ऑर्डर देणं असा ट्रेंड सध्या मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतो आहे.
गणेश विसर्जनापर्यंत आकडा आणखी वाढणार :
सणासुदीच्या दिवसांत या पारंपरिक गोडाच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली असून, नाशिक शहरात गेल्या पाच दिवसांत तब्बल एक लाखांहून अधिक उकडीच्या मोदकांची विक्री झाल्याची माहिती स्थानिक मोदक विक्रेत्यांनी दिली. बाजारात हे मोदक प्रत्येकी 35 ते 60 रुपये दरम्यान उपलब्ध आहेत. मागणीनुसार काही ठिकाणी खास फ्लेव्हर्सचे आणि साजशृंगार केलेले मोदकही मिळत आहेत. मोदक विक्रेत्यांच्या अंदाजानुसार, गणेश विसर्जनापर्यंत हा आकडा दोन लाखांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
दररोज 20 ते 25 हजार उकडीच्या मोदकांची विक्री : नाशिक शहरात घरोघरी गणपती बाप्पा विराजमान झाले असून, भाविक दररोज विविध प्रकारचा प्रसाद अर्पण करत आहेत. मोदक गणरायाच्या आवडीचे असल्यामुळे आरतीनंतर प्रसादासाठी विविध फ्लेव्हर्सच्या मोदकांना विशेष पसंती दिली जात आहे. यंदा विशेषतः उकडीच्या मोदकांची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अनेक सार्वजनिक मंडळांकडूनही भाविकांना प्रसाद म्हणून उकडीचे मोदक दिले जात आहेत. शहरात रोज सुमारे 20 ते 25 हजार उकडीचे मोदक विकले जात असल्याची माहिती आहे.
साजूक तुपात, पारंपरिक पद्धतीनं आणि खोबऱ्याच्या सारणासह तयार केलेल्या उकडीच्या मोदकांना सर्वाधिक पसंती मिळत आहे. हे मोदक बाजारात प्रत्येकी 40 रुपये 60 रुपयांच्या दरात उपलब्ध आहेत. या वाढलेल्या मागणीमुळे मोदक व्यवसायातून लाखो रुपयांची उलाढाल झाली आहे. याशिवाय, काही ठिकाणी विक्रीसाठी ठेवलेले ड्रायफ्रूटचे खास मोदक देखील ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद मिळवत आहेत.
यंदा उकडीच्या मोदकांना मोठी मागणी : नाशिकमध्ये अनेक ठिकाणी उकडीच्या मोदकांना मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशीच साधारण ७ हजार उकडीचे मोदक विकले, अशी माहिती मोदक विक्रेते साशिता सोमण यांनी दिली.
"आम्ही आदल्या रात्री २ वाजेपासून मोदक बनवण्यास सुरुवात केली. सध्या दररोज जवळपास २ हजार मोदकांची विक्री करत आहोत," असंही त्यांनी सांगितलं. उकडीचे मोदक तयार करताना नारळ खवण्यापासून ते तांदुळाची उकड करण्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया वेळखाऊ आणि कष्टाची असते. "हे सर्व आम्ही स्वतः घरी बनवतो, त्यामुळे प्रत्येक मोदकाची चव एकसारखी राहते आणि ग्राहकही समाधानी राहतात," असं सोमण यांनी स्पष्ट केलं.
नारळ महागले म्हणून मोदकही महागले : यंदा शहरात नारळाची आवक कमी झाल्यामुळे त्याचे भाव लक्षणीय वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम उकडीच्या मोदकांच्या किमतीवर झाला आहे.
"मागील वर्षी आम्ही केरळहून येणारे नारळ 45 रुपयांना खरेदी करत होतो, तेच यंदा 75 रुपयांना खरेदी करावा लागत आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षी 30 रुपयांना विकला जाणारा उकडीचा मोदक यंदा 45 रुपयांपर्यंत गेला आहे," अशी माहिती काही स्थानिक मोदक विक्रेत्यांनी दिली.
फ्लेवरच्या मोदकांनाही वाढती मागणी : यंदा पारंपरिक उकडीच्या मोदकांसोबतच फ्लेवरच्या मोदकांनाही चांगली मागणी आहे. "आमच्याकडे 10 दिवसांचे बुकिंग फुल्ल असून, अनेक सार्वजनिक मंडळांकडूनही उकडीच्या मोदकांची मागणी होत आहे," अशी माहिती काही मोदक व्यवसायिकांनी दिली.
ते पुढे म्हणाले, "चॉकलेट, आंबा आणि पान या फ्लेवरचे मोदकही ग्राहक आवडीने खरेदी करत असून, आगामी काळात ही मागणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे."
