नाशिक : 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी तीन महत्वाच्या बैठका घेतल्या आहेत. मात्र, या बैठकींमध्ये जिल्ह्यातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांना आणि आमदारांना दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. अशा स्थितीत या बैठकांना राजकीय रंग चढू लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वतः पुढाकार घेत अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र आढावा बैठक घेतली. यानंतर आता नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
'जिल्ह्यातील नेत्यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवलं?' : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सिंहस्थ कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीबाबत आतापर्यंत तीन महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. या बैठकींमध्ये जिल्ह्यातील खासदार, मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आलं होतं, असा आरोप होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आता राजकीय रंग चढू लागला आहे. अशातच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन कुंभमेळ्याच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं नाशिकच्या पालकमंत्री पदावरून राजकीय डावपेच रचले जात असल्याचं दिसत आहे. नाशिक जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे असे चार मंत्री असूनही सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कार्यभारासह पालकमंत्रीपद बाहेरच्या म्हणजेच गिरीश महाजन यांच्याकडे का सोपवला? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
'आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्रीच लागतो, असं काही नाही' : बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, "मी दोन वेळा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांमध्ये सक्रिय होतो. आता नाशिकसाठी एक मंत्री म्हणून मी कुंभमेळ्याच्या कामांचा आढावा घेतला. याचा अर्थ असा होत नाही की मी नाशिकचा पालकमंत्री झालो आहे. कुठली नवीन कामं सुरू आहेत, ती कोणत्या टप्प्यावर आहेत? याचा आढावा एक मंत्री म्हणून मी घेऊ शकतो. त्यासाठी पालकमंत्रीच असावं, असं नाही," असं स्पष्ट मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केलं.
बैठकीत भुजबळांनी काय सूचना दिल्या : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त अध्यात्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
- या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं नियोजन करावं. याबरोबरच पर्यटन, आरोग्य, शैक्षणिक सुविधांच्या निर्मितीबरोबर कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना द्यावी. भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षित करावं. महानगरपालिका आणि पोलीस दलानं वाहतुकीचे नियोजन करावं.
- नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याचं काम प्रथम प्राधान्यानं पूर्ण करावं. समृद्धी महामार्गाला इगतपुरीहून असलेल्या इंटरचेंज रस्त्याचं काम पूर्ण करावं. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी यापूर्वी केलेल्या रिंगरोडसह अन्य रस्त्यांचं बळकटीकरण करावं.
- कुंभमेळ्यासाठी बाहेरून येणाऱ्या भाविकांना जिल्ह्यातील अन्य अध्यात्मिक आणि पर्यटन स्थळांना भेटी देता येतील, यादृष्टीनं नियोजन करावं. यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होईल.
- गोदावरी नदी स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त राहील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी तातडीनं उपाययोजना कराव्यात. कुंभमेळ्यानिमित्त भाविकांची संख्या लक्षात घेऊन नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे नवीन घाटांचा विकास करतानाच यापूर्वी बांधलेल्या घाटांची दुरुस्ती करावी. त्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधावा, अशाही सूचना मंत्री भुजबळ यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्या आहेत.
हेही वाचा