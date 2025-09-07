ETV Bharat / state

हरियाणाहून आलेल्या कलाकारांनी साकारला तांडव नृत्याचा थरार, गणपती विसर्जन मिरवणुकीत नाशिककरांची धमाल

नाशिकमध्ये शनिवारी भावनिक वातावरणात मानाच्या गणपतींचं विसर्जन पार पडलं. यावेळी विविध गणेश मंडळांच्या अप्रतिम देखाव्यांनी नाशिककरांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

गणपती विसर्जन मिरवणुकीत तांडव नृत्य करताना कलाकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 9:21 AM IST

नाशिक : गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या! अशी साद घालत शनिवारी (7 सप्टेंबर) नाशिकमध्ये मानाच्या गणपतींचं विसर्जन पार पडलं. यावेळी विविध मंडळांकडून भव्य विसर्जन मिरवणुका काढण्यात आल्या आणि ढोल-ताशांच्या गजरात गणपती बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. या मिरवणुकीत सुमारे 40 पारंपरिक ढोल पथकांनी सहभाग घेतला होता.

भगवान शंकराचं तांडव नृत्य : यावेळी शहरातील गणपती विसर्जन मिरवणुकीतीलं प्रमुख आकर्षण ठरलं ते शिवसेवा मित्र मंडळ यांच्यावतीनं सादर करण्यात आलेलं भगवान शंकराचं तांडव नृत्य. या तांडवासाठी विशेषतः हरियाणामधून 25 कलाकारांचं पथक नाशिकमध्ये दाखल झालं होतं. या कलाकारांनी भगवान शंकर, पार्वती माता, हनुमान, देवी माता, विठ्ठल आणि वानर सेनेच्या वेशात मनमोहक सादरीकरण केलं. तांडव नृत्यासह या पथकानं विविध पारंपरिक कला सादर केल्या. कलाकारांनी तोंड व कपाळातून आगीचे लोळ काढत प्रेक्षकांना अचंबित केलं. हे थरारक सादरीकरण पाहण्यासाठी नाशिककरांनी मोठ्या संख्येनं गर्दी केली होती.

गणपती विसर्जन मिरवणुकीत तांडव नृत्य करताना कलाकार (ETV Bharat)

शिवसेवा मित्र मंडळाचा विसर्जन अनोखा देखावा : गेल्या अनेक वर्षांपासून गाडगेबाबा चौक भागात शिवसेवा मित्र मंडळ भव्य गणेशमूर्तीची स्थापना करत आहे. आकर्षक संगीत आणि विद्युत रोषणाई पाहण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातून हजारो भाविक दरवर्षी मंडळाला भेट देतात. यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीतदेखील मंडळानं एक अनोखा देखावा साकारण्याचा प्रयत्न केला.

या संपूर्ण उपक्रमाबाबत माहिती देताना शिवसेवा मित्र मंडळाचं अध्यक्ष व नाशिकचे माजी महापौर विनायक पांडे म्हणाले, "दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आमच्या मंडळानं भाविकांसाठी एक आगळा-वेगळा अनुभव तयार केला."

गोदावरी नदीला पूर : नाशिक शहर व परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधारेमुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे. गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस होत असल्यानं गंगापूर धरणातून जवळपास दोन हजार क्यूसेस वेगानं पाण्याचा विसर्ग गोदावरी नदीत केला जात आहे. यामुळे पंचवटीतील रामकुंड परिसरातील लहान-मोठी मंदिरे पूर्णतः पाण्याखाली गेली आहेत. पूरस्थिती लक्षात घेता भाविकांनी धोका पत्करून नदीमध्ये उतरणे टाळावं, असं आवाहन जिल्हा प्रशासनानं शनिवारी गणेश विसर्जनावेळी केलं होतं. प्रशासनाकडून परिसरात सतत पेट्रोलिंग सुरू होतं. त्यांना सावधगिरीच्या सूचना देण्यात येत होत्या.

