सणासुदीत जिलेटिनच्या गोदामातून सहा हजार कांड्या जप्त; सात जणांवर गुन्हे दाखल - NASHIK CRIME NEWS

पोलिसांची जिलेटिनच्या गोदामावर धाड टाकून सहा हजार कांड्या जप्त केल्या आहेत. तर सात जणांना अटक करण्याची कारवाई मंगळवारी संध्याकाळी केली.

Nashik crime
जप्त केलेल्या सहा हजार कांड्या जप्त (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 3, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read

नाशिक- दोन दिवसापूर्वी नाशिक शहरातील नंदिनी नदी काठावर बेपर्वाईनं जिलेटीनच्या कांड्या फेकणाऱ्या भंगार व्यवसायिकांसह दोघांना नाशिक शहर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ग्रामीण पोलीसदेखील सतर्क झाले आहेत. ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष पथकानं सारुळ गावात जिलेटीनच्या गोदामावर धाड टाकून 6 हजार कांड्या जप्त केल्यात. विनापरवानगी जिलेटन आणि इलेक्ट्रिक डिटोनरचा एकत्रित साठा केला प्रकरणी पाच ग्रामस्थांसह दोन प्रशिक्षित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सर्वत्र गणेशोत्सवाचं वातावरण असताना नाशिक शहरात दोन दिवसापूर्वी नंदिनी नदी काठावर बेपर्वाईनं जिलेटिनच्या कांड्या फेकण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेत दोन जणांना बेड्या ठोकल्यानंतर ग्रामीण पोलिसांना आणखी मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष पथकानं वाडीवरे येथील सारूळ गावात जिलेटींच्या गोदामावर 2 सप्टेंबर रोजी सांयकाळी धाड टाकली. या धाडीत पोलिसांनी गोदामातून 6 हजार कांड्या डेटोनेटरचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी संशयित गोरख ढगे, विकास नवले, ओंकार नवले, गौरव नवले आणि दीपक क्षीरसागर यांच्यासह दोघांना अटक करण्यात आली आहे.

raid gelatin warehouse
जप्त केलेला जिलेटिनचा साठा (Source- ETV Bharat Reporter)
गाव उद्धवस्त झालं असत- इगतपुरी तालुक्यातील वाडीवरे येथील सारुळ गावात संशयितांनी राहत्या घराच्या बाजूला एका पत्राच्या शेडमध्ये जिलेटीनचे बॉक्स आणि डेटोनेटर एकत्रितरित्या निष्काळजीपणे ठेवले होते. मात्र, या ठिकाणी सुरक्षेसंदर्भात कुठलीही खबरदारी घेण्यात आली नाही. दुर्दैवानं जर याचा स्फोट झाला असता तर गाव उद्धवस्त झालं असतं अशी शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
  • अधिकृत परवाना नाही- जिलेटिनचा साठा करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलाही अनाधिकृत परवाना नाही. प्रशिक्षित व्यक्तींनी संबंधित साठावापरानंतर मॅक्झिममध्ये ठेवणं बंधनकारक आहे. मात्र, त्यांनीही तसं केलं नाही. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हे नोंद केले आहेत. या स्वरूपाची कारवाई जिल्ह्यात वाढवणार असल्याचं अप्पर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांनी सांगितलं.

