नाशिक- दोन दिवसापूर्वी नाशिक शहरातील नंदिनी नदी काठावर बेपर्वाईनं जिलेटीनच्या कांड्या फेकणाऱ्या भंगार व्यवसायिकांसह दोघांना नाशिक शहर पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ग्रामीण पोलीसदेखील सतर्क झाले आहेत. ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष पथकानं सारुळ गावात जिलेटीनच्या गोदामावर धाड टाकून 6 हजार कांड्या जप्त केल्यात. विनापरवानगी जिलेटन आणि इलेक्ट्रिक डिटोनरचा एकत्रित साठा केला प्रकरणी पाच ग्रामस्थांसह दोन प्रशिक्षित व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सर्वत्र गणेशोत्सवाचं वातावरण असताना नाशिक शहरात दोन दिवसापूर्वी नंदिनी नदी काठावर बेपर्वाईनं जिलेटिनच्या कांड्या फेकण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी याची गंभीर दखल घेत दोन जणांना बेड्या ठोकल्यानंतर ग्रामीण पोलिसांना आणखी मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार ग्रामीण पोलिसांच्या विशेष पथकानं वाडीवरे येथील सारूळ गावात जिलेटींच्या गोदामावर 2 सप्टेंबर रोजी सांयकाळी धाड टाकली. या धाडीत पोलिसांनी गोदामातून 6 हजार कांड्या डेटोनेटरचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी संशयित गोरख ढगे, विकास नवले, ओंकार नवले, गौरव नवले आणि दीपक क्षीरसागर यांच्यासह दोघांना अटक करण्यात आली आहे.
- अधिकृत परवाना नाही- जिलेटिनचा साठा करण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलाही अनाधिकृत परवाना नाही. प्रशिक्षित व्यक्तींनी संबंधित साठावापरानंतर मॅक्झिममध्ये ठेवणं बंधनकारक आहे. मात्र, त्यांनीही तसं केलं नाही. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हे नोंद केले आहेत. या स्वरूपाची कारवाई जिल्ह्यात वाढवणार असल्याचं अप्पर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांनी सांगितलं.
