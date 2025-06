ETV Bharat / state

मुलीला शाळेत प्रवेश घेऊन देताना निघाली सगळी 'कुंडली'; बांगलादेशी महिलेसह धर्मांतरण केलेल्या पतीला अटक - NASHIK CRIME NEWS

बांगलादेशी महिलेसह नाशिकच्या युवकाला बेड्या ( ETV Bharat Reporter )

Published : June 12, 2025 at 10:21 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 11:05 AM IST

नाशिक : फेसबुकवरून ओळख झालेल्या 29 वर्षीय बांगलादेशी तरुणीसोबत नाशिकमधील युवकाने धर्मांतर करत मुस्लिम रीतीरिवाजाप्रमाणे लग्न केल्याचं उघड झालं आहे. बांगलादेशाहून अवैधरित्या भारतात राहत असलेल्या युवतीसह पोलिसांनी तिच्या पतीलादेखील अटक केली आहे.

काय आहे प्रकरण? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिकमधील युवकाची 2017 मध्ये बांगलादेशी युवतीशी फेसबुकवरून ओळख झाली. दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. काही महिने दोघे मुंबईत लिव्हिंगमध्ये राहिले. दरम्यान, युवती बेकायदेशीररित्या कलकत्तामार्गे बांगलादेशात गेली. त्यानंतर ती तीन महिन्याची गर्भवती असल्याचं तिला समजलं. तिनं मुलीला जन्म दिला. याची माहिती युवकाला समजल्यानंतर तो तिला भेटण्यासाठी विमानाने तब्बल दहावेळा गेल्याचं समोर आलं आहे. त्याठिकाणी त्यानं धर्मांतर करत मुस्लिम रीतीरीवाजाप्रमाणे बांगलादेशात लग्नही केलं. त्यावेळी त्यांची मुलगी चार वर्षाची होती." प्रतिक्रिया देताना सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके (ETV Bharat Reporter) महिलेसह नाशिकच्या युवकाला बेड्या : गेल्या तीन वर्षापासून ते नाशिक शहरातील मुंबई नाका परिसरात राहत होते. त्यांची मुलगी नाशिकमधील एका शाळेत शिक्षण घेत असल्याची माहितीदेखील समोर आली आहे. याबाबत पोलिसांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी चौकशी केली. पोलिसांनी तपास करून बांगलादेशी महिलेविरोधात बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी आणि घुसखोरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे. तसेच त्या युवकालादेखील पोलिसांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक केली आहे. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.





