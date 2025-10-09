ETV Bharat / state

नाशिक सातपूर गोळीबार प्रकरण; प्रकाश लोंढे आणि दीपक लोंढे यांना चार दिवसाची पोलीस कोठडी

नाशिक सातपूर गोळीबार प्रकरणी प्रकाश लोंढे आणि पुत्र दीपक लोंढे यांना अटक करण्यात आली आहे. तर न्यायालयाने त्यांना आज चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Nashik Crime News
प्रकाश लोंढे आणि दीपक लोंढे यांना पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 9, 2025 at 8:42 PM IST

नाशिक : सातपूर गोळीबाराचा पूर्व नियोजित कट रचून संगनमताने कट तडीस नेल्याप्रकरणी रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे (Prakash Londhe) आणि त्यांचा पुत्र दीपक लोंढे (Deepak Londhe) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांना आज न्यायालयाने चार दिवसांनी पोलीस कोठडी सुनावली आहे.



चार दिवसांनी पोलीस कोठडी : नाशिकच्या सातपूर भागातील ऑरा हॉटेलमध्ये प्रोटेक्शन मनी वसुलीसाठी दहशत निर्माण करत केलेल्या गोळीबारात एक जण जखमी झाला होता. यानंतर हॉटेलचालक बिपीन पटेल, संजय शर्मा यांच्यासह कुटुंबाचं अपहरण केल्याप्रकरणी सातपूर पोलीस ठाण्यात रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे त्यांचा पुत्र दीपक लोंढे, संतोष पवार, अमोल पगारे यांना पोलिसांनी अटक केली होती. आज या संशयित आरोपींना नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांनी पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

प्रकाश लोंढे आणि दीपक लोंढे यांना पोलीस कोठडी (ETV Bharat Reporter)



कोण आहे प्रकाश लोंढे? : प्रकाश लोंढे हे माजी नगरसेवक असून रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. तसंच महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचं देखील त्यांनी नेतृत्व केलं आहे. लोंढे यांना अपहरण प्रकरणी सातपूर पोलिसांनी अटक केली असून त्यांच्या विरोधात कटकारस्थान रचल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.


नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला : पोलिसांनी लोंढे पिता पुत्रासह उर्वरित दोघा साथीदारांना दोरखंड बांधून जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केलं. प्रवेशद्वारापासून ते मुख्य कोर्टाची पायरी चढेपर्यंत सर्व आरोपी पोलिसांसोबत मोठ्या आवाजात 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला..' असं म्हणत होते. या चौघांना न्यायालयाने चार दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. लोंढे यांच्या समर्थक व कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात गर्दी केल्याने पोलिसांनी त्यांना मुख्य कोर्टाच्या इमारतीमधून बाहेर काढले.



गोळीबार प्रकरणी भाजपा नेते बागुल यांचा पुतण्या फरार : अलीकडे उद्धव ठाकरे सेनेतून भाजपामध्ये दाखल झालेले सुनील बागुल यांचा पुतण्या अजय बागुल याच्याविरोधात गोळीबार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, गुन्हा दाखल होताच अजय बागुल फरार झाला आहे.


गुन्हेगारीत नेते सापडल्यास कारवाई होणार : आम्ही झिरो टॉलरन्स मोहीम सुरू केली आहे. गुन्हेगारी टोळीचे प्रमुख तसंच त्यांच्या साथीदारांना मदत करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. लोंढे, बागुल प्रकरणी अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याने याप्रकरणी काही जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. अजूनही काही जणांवर कारवाई केली जाईल असं पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी म्हटलंय.

