त्र्यंबकेश्वरमध्ये गुंडांकडून पत्रकारांना बेदम मारहाण; भुजबळांनी पोलिसांना दिले कडक कारवाईचे आदेश
त्र्यंबकेश्वरमध्ये एक धक्कदायक घटना घडली आहे. शनिवारी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या पत्रकारांना काही गुंडांनी बेदम मारहाण (Attack on Journalists) केली आहे.
Published : September 20, 2025 at 7:10 PM IST
नाशिक : त्र्यंबकेश्वरमध्ये गुंडांकडून पत्रकारांना बेदम मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. यात तीन पत्रकार जखमी झाले आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथील स्वामी समर्थ केंद्र जवळील गाड्यांच्या प्रवेशाची पावती घेणाऱ्या गुंडांकडून ही मारहाण झाली असून जखमी पत्रकारांवर नाशिकच्या खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी पत्रकारांची भेट घेत विचारपूस केली. तसंच पोलिसांना गुंडांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पत्रकारांना केली बेदम मारहाण : त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात पत्रकारांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, त्र्यंबकेश्वर येथे साधुमहंतांची बैठक असल्याने त्यासंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी नाशिकहून प्रादेशिक वृत्तवाहिनीचे पत्रकार त्रंबकेश्वरमध्ये वाहनाने जात असताना, श्री स्वामी समर्थ केंद्राजवळ त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेच्या नावाने करवसुली करणाऱ्या मुलांनी पत्रकारांच्या गाड्या अडवल्या. पत्रकार आहोत असं सांगूनही त्यांनी जाऊ दिलं नाही आणि गाड्या बाहेरच ठेवण्यास सांगितलं. बराचवेळ समजावण्याचा प्रयत्न करूनही त्या मुलांनी उद्धट बोलणं सुरूच ठेवलं. मात्र, तुमची गाडी कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ दिली जाणार नाही असं म्हणत पत्रकारांना दगड, काठ्या आणि छत्रीने मारहाण करण्यास सुरुवात केली. यात पत्रकार किरण ताजणे, योगेश खरे, अभिजीत सोनवणे जखमी झाले आहेत. किरण ताजणे यांना डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्यांना तातडीने नाशिकच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
दगड, लाकडी दांड्याने केली मारहाण : त्र्यंबकेश्वर प्रवेशद्वाराजवळ आमची गाडी अडवली आणि पावतीचे पैसे द्या असं सांगितलं. आम्ही पत्रकार असून वृत्तांकन करण्यासाठी चाललो आहे असं सांगत आम्ही त्यांना जाऊ द्या अशी विनंती केली. मात्र, त्यांनी शिवीगाळ करत मारहाण करण्यास सुरुवात केली. लाकडी दांडे, छत्री आणि दगडाने आम्हाला मारहाण केली अशी माहिती, जखमी पत्रकार किरण ताजणे यांनी दिली.
वसुलीसाठी गुंडांचा वापर : त्र्यंबकेश्वरमध्ये जेव्हा पर्यटक येतात तेव्हा त्यांच्याकडून प्रवेश कर वसूल केला जातो. यासाठी काही गुंड प्रवृत्तीची मुलं तिथं तैनात केली जातात आणि या मुलांनीच त्यांच्यासह तिथं असणाऱ्या पत्रकारांना मारहाण केली. यामध्ये एका वृत्तवाहिनीच्या किरण ताजणे नामक पत्रकारालाही जबर मारहाण करण्यात आल्याची माहिती, पत्रकार योगेश खरे यांनी दिली.
कसली करवसुली करतात चौकशी करा : पत्रकारांवर हल्ला झाल्याची माहिती मिळताच मंत्री छगन भुजबळ यांनी खासगी रुग्णालयात जाऊन जखमी पत्रकार किरण ताजणे यांची भेट घेत विचारपूस केली. त्रंबकेश्वरमध्ये जाण्यासाठी कसली करवसुली करतात. ती अधिकृत आहे की अवैध याची चौकशी झाली पाहिजे. तसंच करवसुली करण्यासाठी गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींची नेमणूक केली कशी? याची कल्पना पोलिसांना नव्हती का? असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित करत गुंडांवर पोलिसांनी कडक कारवाई करावी असे आदेश दिले आहेत. पत्रकारांना मारहाण झाली म्हणून ही माहिती बाहेर आली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या भाविकांना हे गुंड कशा पद्धतीने वागणूक देत असतील? त्यांना काही न्याय मिळत असेल याबाबतही भुजबळांनी शंका व्यक्त केली आहे.
तीन संशयित ताब्यात : पत्रकार मारहाण प्रकरणी आम्ही तीन जणांना ताब्यात घेतलं आहे. इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. करवसुली करणाऱ्यांपैकी एकावर याआधी गुन्हा दाखल आहे. त्याची देखील चौकशी सुरू आहे. या आरोपींवर कडक कारवाई केली जाईल अशी माहिती, अप्पर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिखेलकार यांनी दिली.
