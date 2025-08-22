नाशिक : शहरातील मुंबई नाका परिसरात चालविण्यात येणाऱ्या एका मसाज पार्लरवर नाशिक पोलिसांनी गुरुवारी (21 ऑगस्ट) रात्री छापा टाकला. तपासादरम्यान, या पार्लरमध्ये देहव्यापार चालू असल्याचं उघड झालं आहे. 5 पीडित मुलींची सुटका करण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे या सर्व मुली इतर राज्यांतील असून त्यांना या अवैधधंद्यात ढकलण्यात आलं होतं.
नाशिक पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई केली. या प्रकरणातील आरोपी महिलेनं स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी या तरुणींना देहव्यापारासाठी भाग पाडल्याचं निष्पन्न झालं आहे. मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी मिळाली होती गुप्त माहिती : मुंबई नाका परिसरात सुरू असलेल्या मसाज पार्लरमध्ये देहव्यापार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार मध्यवर्ती गुन्हे शाखेच्या पथकानं गुरुवारी रात्री मेट्रोझोन समोरील कमर्शियल गाळ्यात छापा टाकला. छाप्यात पार्लरमध्ये बाहेरील राज्यांतील 5 महिलांना देहविक्री करण्यास भाग पाडल्याचे उघड झालं. या महिलांची पोलिसांनी तात्काळ सुटका केली आहे. यामध्ये राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदी राज्यांतील तरुणींचा समावेश आहे.
मुख्य आरोपी महिलेला अटक : या प्रकरणात पोलिसांनी खुशबु परेश सुराणा (वय अंदाजे ३५, रा. नाशिक) हिला अटक केली आहे. तीच स्पा पार्लरची चालक असल्याचे निष्पन्न झालं आहे. पोलीस तपासात असंही स्पष्ट झालं आहे की, आर्थिक फायद्यासाठी तिनं या परराज्यातील मुलींना नोकरीचे आमिष दाखवून नाशिकला बोलावलं. त्यानंतर जबरदस्तीनं त्यांच्याकडून देहव्यापार करवून घेतला.
पोलीस आयुक्तांचा आदेश आणि पुढील तपास : नाशिक पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरात अशा प्रकारे स्पाच्या आड चालणाऱ्या अनैतिक व्यवहारांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांकडून अशा मसाज पार्लरवर सतत नजर ठेवली जात आहे. या प्रकरणी मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पीडित महिलांची सुटका करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : गोपनीय माहितीच्या आधारे पथकानं या ठिकाणी छापा टाकला असता परराज्यातील महिला आणि मुलींना देहविक्री व्यवसायासाठी जबरदस्तीनं आणल्याचं उघड झालं. प्रकरणातील संशयित आरोपी महिला खुशबूवर यापूर्वीही पिटा आणि पोस्को कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत. मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात तिच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, याबाबत मध्यवर्ती गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉ. आंचल मुदगल यांनी माहिती दिली आहे.
हेही वाचा
- शिर्डीतील दोन हॉटेलवर पोलिसांची छापेमारी; दोन पुरुषांसह चार महिला ताब्यात
- आगरकरांच्या जन्मगावात माणुसकीला काळिमा; अनाथ आश्रमाच्या नावावर सुरू होता वेश्या व्यवसाय, पीडितेच्या तक्रारीवरुन दोघांना अटक - Raid On Prostitution Business
- Raid On Prostitution : बीड तालुक्यातील आणखी एका वेश्या व्यवसायावर धाड, हॉटेल चालकासह तिघांना अटक