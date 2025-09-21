नरिमन पॉइंट ते मीरा भाईंदर आता फक्त अर्ध्या तासात - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
नरिमन पॉइंट ते मीरा भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोडने फक्त अर्ध्या तासात पार करता येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
By ANI
Published : September 21, 2025 at 7:16 PM IST
मुंबई : केंद्रीय मीठ आयुक्तांनी त्यांची जमीन महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरित केली आहे, ज्यामुळे दहिसर-भाईंदर महामार्गाच्या बांधकामातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. पुढील ३ वर्षात या रस्त्याच्या बांधकामानंतर, नरिमन पॉइंट ते मीरा भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोडने फक्त अर्ध्या तासात पार करता येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गेल्या ४-५ वर्षांपासून केंद्रीय मीठ आयुक्त आणि राज्य सरकारशी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर, केंद्रीय मीठ आयुक्तांनी दहिसर-भाईंदर ६० मीटर रस्त्यातील ५३.१७ एकर जमीन राज्य सरकारमार्फत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. दरम्यान, दहिसर ते भाईंदर आणि पुढे वसई-विरारकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे नरिमन पॉइंट ते मीरा-भाईंदर हे अंतर आता कोस्टल रोडने फक्त दीड तासांवर आले आहे.
"कोस्टल रोड मुंबई महानगरपालिकेतून उत्तनला पोहोचेल. तेथून ६० मीटर रुंदीचा दहिसर-भाईंदर रस्ता मीरा रोडवरील सुभाषचंद्र बोस मैदानापर्यंत पोहोचेल आणि तेथून वसई आणि विरारला जोडेल," असं मंत्री सरनाईक म्हणाले. या रस्त्याची निविदा प्रक्रिया आधीच जाहीर करण्यात आली आहे. हे काम एल.ई.टी. कंपनी करणार आहे आणि हा प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण होईल. यासाठी ३,००० कोटी रुपयांचा खर्च मुंबई महानगरपालिका उचलणार आहे. उत्तन ते विरार हा समुद्राकाठी असलेल्या कोस्टल रोडला तेथील मच्छिमारांनी विरोध केला होता. प्रताप सरनाईक यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली आणि त्या मागणीला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे हा रस्ता उत्तन ते दहिसर आणि तेथून वसई-विरार मार्गे मीरा-भाईंदरला जाईल. त्यामुळे, उत्तनच्या मच्छिमारांच्या न्याय्य मागण्यांवर सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार केला आहे, असंही प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
भविष्यात, हा मार्ग मीरा भाईंदरला मुंबईशी जोडेल आणि लवकरच मुंबई शहराचे उपनगर म्हणून त्याची ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. भारत सरकार, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, "मीठ आयुक्त कार्यालयाच्या शिफारशी विचारात घेतल्यानंतर, विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील एकूण २१५१८९ चौरस मीटर (अंदाजे ५३.१७४ एकर) मीठ आयुक्तालयाची जमीन महाराष्ट्र सरकारला ९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर १२,८९,९३,३२९ रुपये देऊन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो आयपीजी-२०२४ अंतर्गत मानक स्वरूपानुसार सुधारित उपक्रम सादर करण्याच्या अधीन आहे. "