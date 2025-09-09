ETV Bharat / state

सैन्यातील नारीशक्ती जगभरात गाजवणार भारतीयांचा डंका; दहा महिला अधिकारी समुद्रामार्गे जगप्रदक्षिणेला निघाल्या

भारतीय सैन्यातील दहा महिला अधिकारी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' या स्वदेशी नौकेवरून जगप्रदक्षिणेला निघाल्या आहेत. महासागरातील हा प्रवास म्हणजे भारतीय 'नारीशक्ती'चा जागर आहे.

Ten Women IASV Triveni
दहा महिला अधिकारी जगप्रदक्षिणेला निघाल्या (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : मुंबईच्या 'गेटवे ऑफ इंडिया'वरून निघणारी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' ही नाव म्हणजे फक्त समुद्रावर तरंगणारं जहाज नाहीय, तर ती आहे भारतीय स्त्री शक्तीच्या स्वप्नांना मिळालेली उंच भरारी! भारतीय सशस्त्र दलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच, आपल्या सेना, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सेवांच्या दहा महिला अधिकारी 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' या स्वदेशी नौकेवरून जगप्रदक्षिणेला निघाल्या आहेत. 26,000 नॉटिकल मैलांचा महासागरातील हा प्रवास म्हणजे भारतीय 'नारीशक्ती'चा जागर आहे.

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाला विश्वास : विषुववृत्त दोनदा पार करणे, महासागरातील तीन केप्सला भेटी देणे आणि ड्रेक पॅसेजसारख्या कठीण मार्गावरून वाट काढणे, अशी साहसे या रणरागिणी पार पाडणार आहेत. हा प्रवास साधा प्रवास नसून, तो प्रवास आहे सागराशी झुंज देण्याचा, स्वतःच्या सामर्थ्याची परीक्षा घेण्याचा आणि जगाला दाखवून देण्याचा की, भारतीय स्त्रिया कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाऊ शकतात. यातून प्रत्येक भारतीय स्त्रीच्या मनात "मी कोणतेही काम करू शकते" असा आत्मविश्वास निर्माण होईल, असा विश्वास भारतीय संरक्षण मंत्रालयाला आहे.

Nari Shakti IASV Triveni
'असा' असेल हा प्रवास (ETV Bharat Reporter)

कसा असेल प्रवास? : मुंबईतील 'गेटवे ऑफ इंडिया' येथून 11 सप्टेंबर 2025 रोजी हा प्रवास सुरू होणार असून, नऊ महिन्यांच्या कालावधीत आम्ही 26,000 नॉटिकल मैलांचा महासागरी प्रवास पूर्ण करणार आहोत. म्हणजेच पृथ्वीभोवतीची एक संपूर्ण फेरी! या प्रवासात आम्ही विषुववृत्त दोनदा पार करणार असून "केप ल्यूविन", "केप हॉर्न" आणि "केप ऑफ गुड होप" या जगातील तीन अत्यंत कठीण समुद्रमार्गांना प्रदक्षिणा घालणार आहोत. शिवाय दक्षिण महासागर आणि "ड्रेक पॅसेज"सारख्या जगातील धोकादायक पाण्यातूनही मार्ग काढणे हे मोठे आव्हान आमच्यासमोर आहे. मे 2026 मध्ये जेव्हा त्रिवेणी मुंबईत परतेल तेव्हा हा प्रवास पूर्ण होईल. जेव्हा मे 2026 मध्ये "त्रिवेणी" मुंबईत परत येईल, तेव्हा ती फक्त एक नौका नसेल. ती असेल नारीशक्तीचा विजय, भारताचा अभिमान आणि प्रत्येक तरुण-तरुणीसाठी प्रेरणेचा जिवंत संदेश, अशा शब्दात कॅप्टन प्राजक्ता निकम यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

कठीण प्रशिक्षण घेतलं : गेले दोन अडीच वर्षे कठीण प्रशिक्षण घेत असताना नौकानयन, नेव्हिगेशन, संवाद, स्कुबा डायव्हिंग, वैद्यकीय मदत अशा अनेक गोष्टी शिकलो असल्याचे स्कॉड्रन लीडर वैशाली भंडारी यांनी सांगितले. या प्रशिक्षणादरम्यान प्रत्यक्ष 4000 नॉटिकल माइल्स सागर प्रवास आम्ही केला. या प्रशिक्षणादरम्यान सागरी मार्गाने मुंबई ते गोवा, मुंबई ते कोचीन, मुंबई ते लक्ष्यद्वीप आणि मुंबई ते सियाचेल असा प्रवास केल्याचे स्कॉड्रन लीडर वैशाली भंडारी यांनी सांगितले. यावेळी सागरी प्रवासादरम्यान आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये घ्यावी लागणारी काळजी आणि जलदगतीने घ्यावे लागणारे निर्णय यांचे प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण आम्हाला देण्यात आले, असे स्कॉड्रन लीडर वैशाली भंडारी यांनी सांगितले. या प्रशिक्षणानंतर कष्ट आणि सतत प्रयत्न केले तर आपण कोणतेही आव्हान पेलू शकतो हा विश्वास निर्माण झाल्याचं वैशाली भंडारी यांनी सांगितलं.

काय-काय असणार आव्हानं? : या पृथ्वी प्रदक्षिनेदरम्यान ऑस्ट्रेलिया येथील फ्रेमँटल, न्यूझीलंडमधील लिटलटन, अर्जेंटिनाचे बेटादरम्यानचे ब्युनोस आयर्स आणि दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाउन या चार बंदरांना 'आयएएसव्ही त्रिवेणी' भेट देणार आहे, अशी माहिती या मोहिमेच्या लीडर लेफ्टनंट कर्नल अनुजा वरुडकर यांनी दिली. त्याचबरोबर समुद्रातील जैव विविधता, पर्यावरण तसेच भेटी दिलेल्या या चार बेटांवरील स्वागताचा अनुभव वेळोवेळी भारतात पाठवत राहणे असे टास्क असल्याचे अनुजा वरुडकर यांनी स्पष्ट केलं. समुद्रावर नावेसह प्रवास करत अशा मिशनचा भाग होणं हा खूप वेगळा अनुभव असून, भारतीय संरक्षण मंत्रालयाकडून यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे. 24X7 प्रवास करत असताना 4 तास ड्युटी आणि 6 तास आराम असे नियोजन केल्याचे अनुजा वरुडकर यांनी सांगितलं. मात्र, समुद्रावर असताना बदलत्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी टीम त्रिवेणी 24X7 सज्ज राहणार असल्याचा विश्वास लेफ्टनंट कर्नल अनुजा वरुडकर यांनी व्यक्त केला.

टीम त्रिवेणी :

  • लीडर - लेफ्टनंट कर्नल अनुजा वरुडकर
  • डेप्युटी लीडर - स्कॉड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू
  • मेजर करमजीत कौर
  • मेजर ओमीता दळवी
  • मेजर डौली बुटोला
  • कॅप्टन प्राजक्ता निकम
  • लेफ्टनंट कमांडर प्रियांका गुसैन
  • विंग कमांडर विभा सिंग
  • स्कॉड्रन लीडर आरुवी जयदेव
  • स्कॉड्रन लीडर वैशाली भंडारी

ही नारीशक्ती जगभरात भारतीयांचा डंका वाजवेल, असा विश्वास भारतीयांना आहे.

हेही वाचा - दुहेरी संकटावर मात करत वीर पत्नीची लेफ्टनंट पदाला गवसणी, कोल्हापूरच्या रणरागिनीने महिलांसमोर ठेवला आदर्श

