नारळी पौर्णिमेनिमित्त रायगडच्या समुद्र किनाऱ्यावर पारंपरिक नारळ फोडी स्पर्धेचा उत्साह; शेकडो ग्रामस्थांचा सहभाग - COCONUT CRACKING COMPETITION

आज नारळी पौर्णिमा! कोकणातील पारंपरिक सणांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. समुद्राला नारळ अर्पण करून मत्स्य व्यवसाय करत असलेल्या समाजाच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना करण्याचा हा दिवस.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2025 at 5:36 PM IST

रायगड- नारळी पौर्णिमा आज असून, कोकणातील पारंपरिक सणांपैकी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस असतो. समुद्राला नारळ अर्पण करून मत्स्य व्यवसाय करीत असलेल्या समाजाच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना करण्याचा हा दिवस आहे. रायगड जिल्ह्यातील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवरही आज या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये पारंपरिक नारळ फोडी स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे ही स्पर्धा केवळ मनोरंजनासाठी नाही, तर यामागे एक ऐतिहासिक आणि सामाजिक हेतूही लपलेला आहे.



नारळ फोडी ही एक प्रकारची चाचणी प्रक्रिया : या स्पर्धेमध्ये एका स्पर्धकाने आपल्या वाडीतून आणलेला नारळ, दुसऱ्या स्पर्धकाच्या नारळावर जोरात आपटायचा असतो. ज्याचा नारळ फुटत नाही, तो स्पर्धक विजेता ठरतो. हा खेळ जरी वरकरणी खोडकर आणि रांगडा वाटत असला, तरी या मागे एक पारंपरिक शहाणपण आहे. पूर्वीच्या काळात नारळ विकत घेण्यापूर्वी व्यापारी अशा स्पर्धांमधूनच नारळाची गुणवत्ता तपासत होते. जे नारळ मजबूत असतात, तेच खरेदीसाठी योग्य समजले जातात. त्यामुळे नारळ फोडी ही एक प्रकारची चाचणी प्रक्रिया होती. आजही अनेक ठिकाणी ही परंपरा तितक्याच उत्साहाने पाळली जाते.


नारळी पौर्णिमेचं हे पारंपरिक रूप आजही गावांच्या मुळाशी : स्पर्धा पाहण्यासाठी गावकरी, महिलावर्ग, लहान मुले आणि विशेषतः नारळ व्यापारीही मोठ्या संख्येने हजर असतात. अनेक व्यापारी अजूनही पारंपरिक पद्धतीने नारळांची गुणवत्ता पाहण्यासाठी या स्पर्धांकडे लक्ष ठेवतात. आज नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी समुद्रकिनाऱ्यावरील वातावरण अत्यंत उत्साही आणि जल्लोषमय होतं. महिलांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान केली होती, तर अनेकांनी पारंपरिक गाणी आणि ढोल-ताशांच्या गजरात सहभाग घेतला. समुद्रकिनारी फडकणारे पताका आणि हवेत उडणाऱ्या नारळाच्या बिया हे दृश्य सणाच्या रंगतदारतेला अधिकच उठाव देत होतं. नारळ फोडी स्पर्धा ही केवळ एक खेळ नाही, तर कोकणातील पारंपरिक ज्ञान, सामाजिक समृद्धी आणि ग्रामसंस्कृतीचा एक अनमोल भाग आहे. जग बदललं, व्यापाराची पद्धत बदलली, पण नारळी पौर्णिमेचं हे पारंपरिक रूप आजही गावांच्या मुळाशी घट्ट रुजलेलं दिसतंय.

