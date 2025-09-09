'भारत छोडो आंदोलना'त इंग्रजांपुढे न झुकलेल्या बाल हुतात्मा शिरीषकुमार यांना शासनाकडून मानवंदना
नंदुरबार शहरात आज बाल हुतात्मा शिरीषकुमार आणि त्याच्या साथीदारांना अभिवादन करण्यात आलं. पोलीस दलाकडून हवेत फायर करून हुतात्मा बालकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
Published : September 9, 2025 at 1:44 PM IST
नंदुरबार : सन 1942 मध्ये भारत छोडो आंदोलनात हुतात्मा झालेल्या बाल हुतात्मा शिरीषकुमार मेहता आणि त्यांच्या साथीदारांना आज मंगळवारी (9 सप्टेंबर) अभिवादन करण्यात आलं. या कार्यक्रमात राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. पोलीस दलाकडून हवेत फायर करून हुतात्मा बालकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांना हुतात्मा झालेल्या बालकांच्या इतिहासाचा उजाळा दिला गेला. त्यांच्या शौर्य आणि बलिदानाचं महत्त्व सांगण्यात आलं.
शिरीषकुमारसह चौघे शहीद : महात्मा गांधीजींच्या विचाराने प्रेरित होऊन नंदुरबारच्या मुलांनी इंग्रज सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले होते. भारत मातेच्या स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या उठावात त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. 83 वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी (9 सप्टेंबर) शिरीष कुमार आणि त्याचे साथीदार हुतात्मा झाले. शिरीष कुमार मेहता आणि त्याचे 4 साथीदार शाळेत जात असताना सुरू असलेल्या भारत छोडो आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या वेळी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी बेछूट गोळीबार केला. यात शिरीष कुमार यांच्यासह लालदास शहा, शशिधर केतकर आणि धनसुखलाल वाणी हे हुतात्मा झाले. यांना आज अभिवादन करण्यात आलं. शहरातील मुख्य माणिक चौकात शहीद स्मारक उभारण्यात आलं आहे. या ठिकाणी त्यांच्या बलिदानाचा इतिहास आजही विद्यार्थ्यांना सांगितला जातो.
16 व्या वर्षी हुतात्मा- 1942 मध्ये भारत छोडो आंदोलन सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण देशात भारतीयांनी स्वातंत्र्यांसाठी प्रयत्न सुरू केले. अनेक गावात लोकांनी तिरंगा झेंडे हात घेत 'वंदे मातरम्', 'भारत माता की जय' च्या घोषणा देऊन देशावरील प्रेम दाखवून दिलं. 9 मार्च 1942 रोजी नंदुरबारमध्ये काढण्यात आलेल्या रॅलीत केवळ 16 वर्षे वय असलेल्या शिरीष कुमार यांनी रॅलीचं नेतृत्व केलं. त्यांनी हातात तिरंगा घेत गुजरातीमध्येदेखील घोषणा देत स्वातंत्र्यांचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी आक्रमक झालेल्या इंग्रजासमोर त्या धाडसानं उभे राहिले. पण, इंग्रजांनी निर्दयीपणानं बंदुक समोर धरल्यानंतर न झुकता त्यांनी हौतात्म पत्करलं.
यावेळी शालेय विद्यार्थ्यांसह नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, माजी खासदार डॉ. हिना गावित, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुप्रिया गावित आणि सामाजिक, शैक्षणिक तसेच प्रशासकीय क्षेत्रातील अधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमादरम्यान, पोलीस प्रशासनानं हवेत फायर करून हुतात्म्यांना मानवंदना अर्पण केली. याशिवाय, उपस्थित विद्यार्थ्यांना शहीद शिरीष कुमार आणि त्याच्या साथीदारांचा इतिहास सांगितला. त्यांच्या बलिदानाची महती विद्यार्थ्यांना समजावून सांगितली.
