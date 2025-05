ETV Bharat / state

"आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं", माळीवाड्यातील "मावळा" भावाचं लग्न सोडून सीमेवर रवाना - NANDURBAR SOLDIERS KISHOR MALI

नंदुरबार जवान किशोर माळी ( ETV Bharat Reporter (GFX) )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 10, 2025 at 4:44 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 5:17 PM IST 1 Min Read

नंदुरबार : पहलगाम हल्ल्यानंतर आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची स्थिती निर्माण झालीय. सीमेवर भारताचं ऑपरेशन सिंदूर सुरू आहे तर पाकिस्तानकडूनही प्रतिहल्ला सुरू आहे. दोन्ही देशांचे सैनिक एकमेकांवर ड्रोन हल्ले करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर युद्धसदृश्य वातावरण निर्माण झालय. त्यामुळं सुट्टीवर गावी गेलेल्या भारतीय सेनेतील विविध विभागातील जवानांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर सैनिकांच्या कुटुंबीयांची परिस्थिती "ए जाते हुए लम्हो..जरा ठहरो, जरा ठहरो", अशी भावनिक झाली आहे. "आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं" : नंदुरबार येथील केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान 'किशोर माळी' (Kishor Mali) हे आपल्या सख्ख्या भावाच्या लग्नासाठी सुट्टीवर आले होते. त्याचवेळी त्यांना अचानक वरिष्ठांचा फोन आला आणि त्यांना लागलीच देशाच्या संरक्षणासाठी निघावं लागलं. "आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं" हा विचार डोक्यात घेऊन जवान 'किशोर माळी' हे देशाच्या रक्षणासाठी रवाना झाले आहेत. यावेळी माळीवाडा परिसरातील नागरिक एकत्र आले आणि डीजेच्या तालावर 'भारत माता की जय' असा जयघोष करत जवानाला रणांगणावर रवाना केले.

