नर्मदेतील वाढलेल्या जलपातळीमुळे तरंगता दवाखाना पाण्याखाली; बोटअ‍ॅम्बुलन्स बुडाल्यानं ग्रामस्थ संतप्त

नर्मदा नदीच्या काठावरील लोकांना आरोग्य सेवा मिळावी, यासाठी बोटीच्या माध्यमातून तरंगता दवाखाना सुरू करण्यात आला. पण आरोग्य विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे बोट अ‍ॅम्बुलन्स धोक्यात सापडली होती.

Ambulance Boat
क्रेनच्या साहाय्यानं तरंगता दवाखाना पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला (ETV Bharat Reporter)
Published : August 6, 2025 at 2:12 PM IST

Updated : August 6, 2025 at 6:35 PM IST

नंदुरबार : जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील अतिदुर्गम नर्मदा काठावरील गावांना आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्चून बोट अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, नर्मदा सरोवरातील जलस्तर वाढल्यामुळे ही स्पीडबोट पाण्यात बुडाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परिसरातील नागरिकांमधून तीव्र नाराजी आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.

बोट तीन दिवसांपासून पाण्याखाली : वास्तवकि, बोट तीन दिवसांपासून संपूर्णपणे पाण्याखाली होती. ती बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनानं थेट गुजरातच्या बडोद्याहून मोठ्या क्षमतेची क्रेन मागवली. या क्रेनच्या साहाय्यानं सुमारे 5 तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर बोट अखेर बाहेर काढण्यात प्रशासनाला यश आलं. या स्पीडबोटला कोणतीही तांत्रिक इजा किंवा मोडतोड झाली नसल्याचं अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी सांगितलं.

नर्मदेतील वाढलेल्या जलपातळीमुळे तरंगता दवाखाना पाण्याखाली (ETV Bharat Reporter)

बोट 7 ते 8 हजार लोकांची जीवनदायिनी : नर्मदा काठच्या 9 गावांना आरोग्य सेवा पोहोचवणारी बोटअ‍ॅम्बुलन्स ही परिसरातील लोकांसाठी एक प्रकारची जीवनदायिनी ठरली होती. सुमारे 6 महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागानं कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून ही अत्याधुनिक स्पीडबोट उपलब्ध करून दिली होती. या बोटीद्वारे 7 ते 8 हजार नागरिकांना आरोग्य सेवा दिली जाते. मात्र प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे बोट धोक्याच्या स्थितीत सापडली. विशेष म्हणजे, याआधी 2 वर्षांपूर्वी याच परिसरात आणलेली आणखी एक बोट देखभालीअभावी निकामी झाली होती. तरीदेखील प्रशासनानं या अनुभवातून कोणतीही शिकवण न घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. सद्यस्थितीत सरदार सरोवर धरणातील जलपातळी वाढल्यामुळे या नव्यानं आणलेल्या अत्याधुनिक बोटीचा मागचा सुमारे 30 टक्के भाग पाण्याखाली गेला होता. त्यामुळे बोटीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात होता.

Ambulance Boat
क्रेनच्या साहाय्यानं बोटअ‍ॅम्बुलन्स बाहेर काढली (ETV Bharat Reporter)

तरंगत्या दवाखान्याद्वारे आरोग्य सुविधा : नर्मदा काठावरील गावातील लोकांना आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारनं बोटीच्या माध्यमातून तरंगता दवाखाना सुरू केला. या विशेष आरोग्य बोटीमुळे मनीबेली, धनखेडी, चिमलखेडी, बामणी, गमन, सिंदुरी, डनेल, मुखडी या नर्मदा नदीकाठच्या गावांतील लोकांना थेट आरोग्यसेवा मिळते. नियमित आरोग्य तपासणी, औषधोपचार, लसीकरण, तसंच इतर प्राथमिक वैद्यकीय सेवा या बोटीद्वारे उपलब्ध करून दिल्या जातात. याशिवाय, गरोदर मातांची तपासणी, वेळेवर प्रसूतीसाठी रुग्णवाहिकेच्या स्वरुपात या बोटीचा उपयोग केला जातो. तसंच सर्पदंशासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना तत्काळ उपचारासाठी गुजरात राज्यातील गरूडेश्वर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा राजपिपला येथील जिल्हा रुग्णालयात पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं कामही ही बोट करते. या उपक्रमामुळे दुर्गम गावांना मोठा लाभ होतो. तरंगता दवाखाना हे आरोग्य सेवेमधील एक प्रभावी माध्यम ठरत आहे. मात्र, या बोटीची योग्य देखभाल व व्यवस्थापन आवश्यक असून, अन्यथा आरोग्य सेवा कोलमडण्याचा धोका संभवतो, अशी भावना स्थानिक ग्रामस्थांमधून व्यक्त केली जात आहे.

Ambulance Boat
बुडालेल्या अवस्थेत बोट अ‍ॅम्बुलन्स (ETV Bharat Reporter)

आरोग्य अधिकारी पथकासह नर्मदाकाठी दाखल : नर्मदा काठानजीक उभी असलेली आरोग्य विभागाची अत्याधुनिक बोटअ‍ॅम्बुलन्स सरोवरातील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे बुडाल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रवींद्र सोनवणे यांना मिळताच त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी पथकासह भेट दिली. त्यांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन बोट बाहेर काढण्यासाठी क्रेन उपलब्ध करून दिली. मात्र, लहान क्रेनच्या साहाय्यानं बोट बाहेर काढणं शक्य न झाल्यामुळे गुजरातच्या बडोदा येथून मोठी क्रेन मागवण्यात आली. बोटला तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यानं रात्री उशिरा बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. अखेर सुमारे 5 तासांच्या प्रयत्नांनंतर बोट अ‍ॅम्बुलन्सला सुरक्षितरित्या पाण्याबाहेर काढण्यात यश आलं.

Ambulance Boat
बोटअ‍ॅम्बुलन्स पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी बऱ्याच अडचणी आल्या (ETV Bharat Reporter)

बोट अ‍ॅम्बुलन्सच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष; ग्रामस्थांचा संतप्त सवाल : आरोग्यसेवेची संजीवनी मानला जाणारा तरंगता दवाखान नेहमीच अडचणीत सापडतो. त्यामुळे आरोग्य सेवांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. विशेषतः बोट क्रमांक 36 ची नियमित देखभाल व दुरुस्ती आरोग्य विभागाकडून केली जात नसल्यानं वारंवार अडचणी निर्माण होत आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चून खरेदी केलेली अत्याधुनिक बोट गेल्या 6 महिन्यांपासून सरोवराच्या काठावर निष्क्रिय अवस्थेत ठेवण्यात आली आहे. अद्याप या बोटीला वापरण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. तसंच या बोटीचा इंधनखर्च फार असल्याचं कारण पुढे केलं जात आहे. अशा स्थितीत मग ही बोट खरेदीच का केली? असा संतप्त सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. "सदर बोट लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यात यावी," अशी ठाम मागणी चिमलखेडी येथील ग्रामस्थ नुरजी वसावे यांनी केली आहे.

