ETV Bharat / state

गॅझेटवरील नोंदींचा वाद चिघळणार! मराठा समाजानंतर 'या' समाजानं देखील गॅझेटनुसार आरक्षणाची केली मागणी

सातारा गॅझेटनुसार आम्हालाही आरक्षण देण्याची मागणी आणखी एका समाजानं केली. त्यासाठी ते मोर्चा काढणार आहेत.

Nandiwale Tirmali Community
अहिल्यानगरमध्ये नंदीवाले - तिरमली समाजाची बैठक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 5:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : सध्या राज्यात मराठा- ओबीसी आरक्षणाचा वाद पेटलेला असताना मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या काही मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबीच्या नोंदी तसेच सातारा आणि औंध गॅझेटबाबत लवकरच निर्णय घेऊन जातीचे दाखले देण्याचे सांगितल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला.

समाजानं केली आरक्षणाची मागणी : आता यामध्ये नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झालीय. राज्यातील नंदीवाले आणि तिरमली समाजाला सातारा गॅझेटनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी अहिल्यानगर शहरात भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे गॅझेटवरून जातीचे दाखले मिळवण्याच्या वादाला नवे वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मोर्चाच्या नियोजनासाठी बैठक : राज्यातील नंदीवाले आणि तिरमली समाजाला सातारा गॅझेटनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी मोर्चाच्या नियोजनासाठी नुकतीच शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीस छावा संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रावसाहेब काळे अध्यक्षस्थानी होते.

मोर्चात सहभागी व्हावे : बैठकीत ठरवण्यात आले की, नंदीवाले आणि तिरमली हे समाज प्रत्यक्षात एकच असून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाचे नियोजन नंदीवाले-तिरमली समाजाचे सुभाष काकडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील तसेच शहरातील समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन छावा संघटनेचे प्रदेश कार्यध्यक्ष रावसाहेब काळे आणि विनोद साळवे यांनी केले आहे. यावेळी या बैठकीसाठी बाबुराव फुलमाळी, बाबू काकडे, सुरेश काकडे, गुलाब काकडे, उत्तम फुलमाळी, संजय फुलमाळी, भीमा औटी, राजू आव्हाड, श्रीधर शेलार, विलास काकडे यांसह समाजातील आणि संघटनेतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

18 सप्टेंबरचा मोर्चा : यावेळी रावसाहेब काळे म्हणाले की, "नंदीवाले आणि तिरमली समाजाला सातारा गॅझेटनुसार आरक्षणाचा लाभ तातडीने देणे आवश्‍यक आहे. शासन दरबारी अनेक वेळा मागण्या केल्या तरीही याबाबत ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे समाजातील तरुणाई आणि पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने लढा उभारणे गरजेचे आहे. 18 सप्टेंबरचा मोर्चा हा केवळ हक्कासाठीचा संघर्ष असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले."

हेही वाचा -

  1. मराठा आरक्षण 'जीआर'वरून सरकारमध्येच समन्वयाचा अभाव
  2. आझाद मैदान आंदोलनातून मराठा समाजाला काय मिळालं? सर्व घडामोडींचा धांडोळा घेणारा खास रिपोर्ट...
  3. मराठा आरक्षणाबाबत अंमलबजावणीचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश, उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक

For All Latest Updates

TAGGED:

SATARA GAZETTEHYDERABAD GAZETTENANDIWALE TIRMALI MORCHAनंदीवाले तिरमली आरक्षणNANDIWALE TIRMALI COMMUNITY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.