नांदेड- जिल्ह्यात 18 ऑगस्ट रोजी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यानंतर सर्वाधिक फटका मुदखेड तालुक्याला बसला आहे. मुसळधार पावसात हसनाळ आणि रावणगाव ही दोन्ही गावं पूर्णतः पाण्याखाली गेले. हसनाळ येथे मुसळधार पावसात पाच जणांचा मृत्यू झाला. तर रावणगाव हे 48 तास पाण्याखाली होते. पाणी कमी झाल्यानं या गावातील लोक तब्बल सहा किलोमीटर पायी चिखलातून प्रवास करत गृहापयोगी सामान आणत आहेत. रावणगाव येथील चित्र समोर आणण्यासाठी ईटीव्हीच्या बातमीदारानं तब्बल सहा किलोमीटर पायी अनवाणी पायानं जाऊन प्रत्यक्षस्थिती जाणून घेतली.
रावणगावाला मुसळधार पावसाचा तडाखा बसल्यानंतर गावात आणि अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलं. गावातील 275 लोकांनी पाटील वाड्यात अक्षरश: जीव मुठीत ठेवून रात्र काढली. सकाळी एसडीआरएफ पथकानं येऊन मदतकार्य पूर्ण करत लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं. मुसळधार पावसानं गावातील घरांचं खूप नुकसान झालं आहे. गावात पडक्या भिंती, बंद पडलेलं ट्रॅक्टर असल्यानं भकासपणा जाणवत आहे. पूर परिस्थिती पाहण्यासाठी प्रशासनाचा एकही माणूस आला नसल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलं.
घराचं कुलूपदेखील लावता आलं नाही- पूर ओसरल्यानंतर गावातील ग्रामस्थांनी गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला. पण, सर्वत्र पाणी असल्यानं त्यांना गाव सोडणं शक्य झालं नाही. प्रशासनाची मदत घेऊन एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या जवानांनी 275 जणांना गावातून सुखरूपपणं गावाबाहेर काढलं. रात्री अचानक पावसाचा जोर वाढल्यानं ग्रामस्थांनी गावातून घराबाहेर पडण्याचे आटोकाट प्रयत्न केलं. पण, पाण्याचा ओघ एवढा जोरात होता की, अनेकांना घराचं कुलूपदेखील लावता आलं नाही. कुलूप लावेपर्यंत पूर्ण गाव पाण्याखाली गेलं होतं. पण सुदैवानं ग्रामस्थांनी पाण्यातून प्रवास करत जीव वाचवला.
275 लोकांचे प्राण वाचवणारा राजू पाटील यांचा वाडा- रावणगाव हे लेंडी धरणाच्या अगदी जवळ असलेलं गाव आहे. या गावात सर्वाधिक नुकसान झालं. या गावात सुदैवानं जीवितहानी झाली नाही. त्याचे कारण म्हणजे राजू पाटील यांचा वडिलोपार्जित असलेला वाडा आहे. राजू पाटील यांचा सर्वात जुना 500 वर्षापासूनचा वाडा आहे. हा वाडा गावात सर्वात उंच आहे. त्यामुळे तब्बल 275 गावकऱ्यांचे प्राण वाचले आहेत. राजू पाटील यांच्या वडिलोपार्जित (पूर्वजांनी ) बांधलेल्या वाड्यामुळं गावकऱ्यांचे प्राण वाचले आहेत. हे सर्व पूर्वजांचे आशीर्वाद आणि उपकार आहेत, अशी भावना राजू पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांची घटनेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. "ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. घटनेत जीव गमावल्याच्या परिवारासोबत प्रशासन आहे. यापुढेदेखील प्रशासनाच्या वतीनं मदत करता येईल. प्रशासनाच्या वतीनं गावकऱ्यांचं पुनर्वसन करण्यात येईल", असे जिल्हाधिकारी कर्डीले यांनी सांगितलं.
