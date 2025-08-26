मुंबई : मराठवाड्याला राजधानी मुंबईशी जोडणारी नवी 'वंदे भारत एक्सप्रेस' आजपासून सुरू झालीय. या गाडीमुळं मुंबई ते नांदेड हे 610 किलोमीटरचे अंतर अवघ्या 9 ते 9.30 तासांत पूर्ण होणार आहे. मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देणारी ही रेल्वे प्रवाशांना वेगवान, सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देईल. मराठवाड्याचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासन गतिमान दळणवळणावर भर देत आहे. 'वंदे भारत एक्सप्रेस'मुळं नांदेड आणि मुंबई अधिक जवळ आले असून, यामुळं मराठवाड्याच्या समृद्धीचं नवं द्वार उघडेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलाय.
ऑनलाइन पद्धतीनं हिरवा झेंडा दाखवला : नांदेड रेल्वे स्थानकावरून या रेल्वेचा शुभारंभ झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातून ऑनलाइन पद्धतीनं हिरवा झेंडा दाखवून गाडीचा प्रारंभ केला. यावेळी मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमास सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक धर्मवीर मीना, प्रधान मुख्य परिचालन अधिकारी श्याम सुंदर गुप्ता, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (बांधकाम) अवनीश कुमार पांडे आणि विभागीय प्रबंधक हिरेश मीना उपस्थित होते.
प्रवासी क्षमता आणि डब्यांची संख्या वाढली...
- "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतीय रेल्वे आधुनिकतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. भारतात निर्मित 'वंदे भारत' रेल्वे प्रगत देशांप्रमाणे आरामदायक सुविधांचे प्रतीक आहे. पूर्वी जालना येथे थांबणारी ही गाडी आता हुजूर साहिब नांदेडपर्यंत धावणार आहे. गाडीची प्रवासी क्षमता 500 वरून 1 हजार 440 पर्यंत वाढवण्यात आली असून, डब्यांची संख्या 8 वरून 20 पर्यंत वाढवली आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
- नांदेड हे शीख धर्मियांचे पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे. या रेल्वेमुळे भाविक, पर्यटक आणि नियमित प्रवास करणाऱ्यांना जलद आणि सुखकर प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील जनतेचे अभिनंदन करताना ही गाडी सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासाचे नवे मानदंड प्रस्थापित करेल, असं सांगितलं.
गाडीची वैशिष्ट्ये...
- मराठवाड्यातील नांदेडला मुंबईशी जोडणारी पहिली वंदे भारत एक्सप्रेस.
- 610 किमीचा प्रवास 9.30 तासांत पूर्ण, इतर गाड्यांच्या तुलनेत वेळेची मोठी बचत.
- महाराष्ट्रातील पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना जोडणारी वेगवान, सुरक्षित आणि वातानुकूलित प्रवास सुविधा.
- हुजूर साहिब नांदेड येथून बुधवार आणि मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून गुरुवार वगळता आठवड्याचे सहा दिवस सेवा उपलब्ध.
- नियमित प्रवासी, भाविक, व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त.- पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रांना भेट देणाऱ्या प्रवाशांसाठी सोयीस्कर.
हेही वाचा :
- मेळघाटात 'डोलार उत्सव' उत्साहात साजरा; लाकडाच्या झोक्यावर महिलांची गाणी, पाहा व्हिडिओ
- फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्याआधी घेतलेले 3 कोटी कोर्टात जमा करा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे कन्नड सुपरस्टारला निर्देश
- "लोकशाही मार्गानं आंदोलन करा, हिंदूंच्या सणात खोडा नको"- मनोज जरांगेंच्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांचं भाष्य