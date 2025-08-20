नांदेड : ढगफुटी सदृश पावसामुळे लेंडी धरणातून झालेल्या विसर्गात काही नागरिकांचा मृत्यू झाला. मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांचा धनादेश मदत व पुनर्वसन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी मुखेड तालुक्यातील नुकसानग्रस्त गावांची पाहणी केली.
बोंबोली, भेंडेगाव, सांगवी महादेव, रावणगाव, भासवाडी या गावांना पुराचा मोठा फटका बसला असून शेकडो कुटुंबीय उघड्यावर आले आहेत. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथून आलेले सैन्यदलाचे 72, राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाचे 44 आणि क्यूआरटीचे 30 जवान पूरग्रस्त भागात बचावकार्य करत आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
संपूर्ण राज्यानं पावसानं झोडपलं : खरं तर, राज्यात मागील चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील लेंडी धरणाच्या प्रभावक्षेत्रात अतिवृष्टी झाली. परिणामी, रावणगाव, हसनाळ, भिंगोली आणि भासवाडी या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं असून 5 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय अनेक जनावरंदेखील दगावली आहे. शेतीचंही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे.
या आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे जलसंपदा (विदर्भ, ताणी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी नुकतीच या भागाला भेट दिली. त्यांनी पूरग्रस्त गावांचा आढावा घेतला व नुकसानग्रस्त नागरिकांना शासनाकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिलं.
मंत्री महाजनांच्या हस्ते धनादेशाचं वाटप : यावेळी मंत्री महाजनांच्या हस्ते मृतांच्या वारसदारांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची मदत धनादेश स्वरूपात वितरित करण्यात आली. महाजनांनी सांगितलं की, “राज्य सरकार ही नैसर्गिक आपत्ती गंभीरपणं घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून त्यांना तातडीनं आर्थिक मदत दिली जाईल. कोणत्याही नागरिकाला शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू दिले जाणार नाही.”
महाजनांनी या दौऱ्यात मुखेड तालुक्यातील हसनाळ आणि मारजवाडी या पुनर्वसित गावालाही भेट देऊन गावकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार डॉ. तुषार राठोड, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, देगलूरचे उपविभागीय अधिकारी अनुप पाटील, तसेच परिसरातील शेतकरी आणि नागरिक उपस्थित होते.
तत्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश : यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हा प्रशासनाला तत्काळ पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी स्थानिक नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेऊन त्या सोडविण्यात येतील, असं त्यांनी सांगितलं. या भागातील नुकसानग्रस्तांचा रोष जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर असल्याचे कळल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल, असंही मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केलं. याप्रसंगी नैसर्गिक आपत्तीतील मृत व्यक्तींच्या वारसांना 4 लाख रुपयांची मदत महाजनांच्या हस्ते धनादेश रुपात वितरित करण्यात आली.
मृत व्यक्ती व त्यांचे वारसदार खालीलप्रमाणे
- पिराजी म्हैसाजी थोटवे (वय 70)
वारस: मारोती पिराजी थोटवे (मुलगा)
- चंद्रकला विठ्ठल शिंदे (वय 35)
वारस: विठ्ठल व्यंकटराव शिंदे (पती)
- ललिताबाई गोविंद भोसले (वय 60)
वारस: जगदीश गोविंद भोसले आणि मधुकर गोविंद भोसले (मुलं)
- भीमाबाई हिरामण मादाळे (वय 65)
वारस: संग्राम हिरामण मादाळे आणि राहुल हिरामण मादाळे (मुलं)
- गंगाबाई गंगाराम मादाळे (वय 65)
वारस: लालाबाई व्यंकट मादाळे (मुलगी)
गावकरी आमदारांवर संतापले : तत्पूर्वी, पूरामुळे प्रभावित गावकऱ्यांनी स्थानिक आमदार डॉ. तुषार राठोड यांच्यावर रोष व्यक्त करून त्यांना घेराव घातला. पावसामुळे झालेल्या नुकसानीविषयी संताप व्यक्त करत गावकऱ्यांनी प्रशासनाकडे त्वरित मदत न मिळाल्याचा आरोप केला. या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी मयत कुटुंबाच्या नातेवाईकांशी संवाद साधून त्यांना सांत्वन केलं. त्यांनी प्रशासनाच्या तातडीच्या मदतीच्या उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच, शासनाकडून आवश्यक ती मदत लवकरच मिळेल, असं आश्वासन दिलं. पूरग्रस्त भागात सैन्यदलाकडून अन्नदानाचं वाटप सुरू आहे. पूरग्रस्त गावकऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सैन्यदलाचे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारीदेखील तिथं तैनात आहेत.
