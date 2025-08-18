नांदेड : जिल्ह्यात मागील तीन ते चार दिवसापासून पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रविवारी मध्यरात्री मुखेड तालुक्यात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला. शिवाय लेंडी धरणात (Lendi Dam) पाण्याची आवक वाढल्याने, सात ते आठ गावात धरणाचं पाणी शिरलं. तर पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. दरम्यान पूर परिस्थिती पाहता छत्रपती संभाजीनगरहून सैन्य दलाची एक तुकडी बोलावण्यात आली आहे.
दोनशेहून अधिक नागरिक पुराच्या पाण्यात अडकले : मुखेड तालुक्यातील भिंगोली, भेंडेगाव, हसनाळ, रावणगाव, भासवाडी, सांगवी भादेव यासह परिसरातील अनेक गावामध्ये ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्यानं पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आपत्तीमुळं जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झालंय. दोनशेहून अधिक नागरिक पुराच्या पाण्यात अडकले होते. एसडीआरएफ पथक, पोलीस आणि नागरिकांच्या मदतीनं त्यांना बाहेर काढून सुरक्षित स्थळी स्थलांतर करण्यात आलं आहे. रावणगाव येथे अंदाजे 225 नागरिक पाण्याच्या वेढ्यामध्ये अडकले होते. तर अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत अडकलेल्या 7-8 जणांना सुखरुप वाचवण्यात आलं आहे. मशिदीवर देखील अंदाजे 16 नागरिक अडकलेले असून त्यांचा शोध पथकाकडून सुरू आहे. शिवाय हसनाळ गावात अंदाजे 8 नागरिक अडकले आहेत, त्यांचा शोध आणि बचाव कार्यवाही पथकाकडून केली जात आहे. भासवाडी येथील 20 आणि भिंगोली येथील 40 नागरिक सुरक्षित असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनानं दिली आहे.
200 जनावरांचा मृत्यू : पावसाच्या पाण्याने हाताशी आलेली पिके पूर्णपणे पाण्याखाली गेली आहेत. लेंडी धरणाचे पाणी अनेक गावात पाणी शिरल्याची माहिती आहे. काही गावातील घरे पाण्याखाली गेल्यानं नागरिकांना रात्रभर घराबाहेर राहून सुरक्षित ठिकाणी थांबावं लागलं. बचाव कार्य अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सैन्य दलाला पाचारण करण्यात आलं आहे. शिवाय एसडीआरएफ राज्य आपत्ती आणि पोलीस, अग्नीशमन दल तैनात करण्यात आले आहेत. जिल्हा प्रशासन पूर्णतः सतर्क असून कोणतीही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली जात असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी दिली. दरम्यान पूर परिस्थितीमुळं लाखो हेक्टर शेती पिकाचं नुकसान झालं असून 200 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे आणि तीन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात अतिवृष्टीने लेंडी धरणाच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. शिवाय लातूर, उदगीर आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात पाणी येत आहे. काल येथे झालेला पाऊस सुमारे 206 मि.मी. इतका होता. त्यामुळे रावनगाव, भासवाडी, भिंगेली, हासनाळ येथील जनजीवन प्रभावित झाले…— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 18, 2025
घटनास्थवळी तहसिलदार दाखल : रावणगाव येथे अंदाजे 225 नागरिक पाण्याच्या वेढ्यामध्ये अडकले आहेत. त्यापैकी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत अडकलेल्या 7-8 जणांना सुखरुप वाचवण्यात यश आलं आहे. जिल्हासधिकारी राहुल कर्डीले स्वतः जातीनं लक्ष ठेऊन आहेत. तसंच उपविभागीय अधिकारी देगलूर आणि तहसिलदार हे देखली घटनास्थवळी उपस्थित राहून बचाव कार्य करत आहेत. जिल्हा प्रशासन पूर्णतः सतर्क असून कोणतीही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेतली जात आहे, असं जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाच्यावतीनं कळवलं आहे.
