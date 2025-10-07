ETV Bharat / state

नांदेड शहरात अपहरणाचा थरार: पोलिसांच्या धडाकेबाज कारवाईमुळे चिमुकला सुखरूप परतला; नागरिकांकडून कौतुक

नांदेड शहरात रविवारी एका दीड वर्षाच्या बालकाच्या अपहरणाची घटना घडली होती. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे बालक सुखरूप आपल्या घरी परतला आहे.

नागरिकांकडून पोलिसांचा सत्कार (ETV Bharat)
Published : October 7, 2025 at 7:49 AM IST

नांदेड : शहरातील पीर बुऱ्हान नगर परिसरातून रविवारी (5 ऑक्टोबर) सायंकाळच्या सुमारास एका दीड वर्षांच्या बालकाचं अपहरण करण्यात आलं होतं. ही घटना त्या परिसरात असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली होती. या सीसीटीव्हीच्या आधारेच पोलिसांनी पुढील सूत्र गतीनं फिरवून आरोपींना जेरबंद केलं.

बालकाला सुखरूप सोडवण्यात पोलिसांना यश : बालकाचं अपहरण झाल्याची तक्रार मिळताच नांदेडचे पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी तत्काळ तपासाचे आदेश दिले. यानंतर भाग्यनगर पोलीस ठाण्याच्या पथकानं तत्परता दाखवत अवघ्या काही तासांत या प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक केली. बालकाची सुखरूप सुटका करण्यात यश मिळवलं. दोन्ही आरोपी आणि अपहरणग्रस्त बालक पोलिसांना नांदेड शहरातील खडकपुरा भागात आढळून आले.

नांदेड शहरात अपहरणाचा थरार (ETV Bharat)
  • आरोपींमध्ये एकजण सराईत गुन्हेगार : सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे शहरातील भाग्यनगर पोलिसांनी 27 वर्षीय मोहम्मद अमीर आणि त्याचा मित्र मोहम्मद इस्माईल यांना अटक केली. मोहम्मद अमीर हा गवंडी काम करतो. तर मोहम्मद इस्माईल हा सराईत गुन्हेगार आहे. दोघंही नांदेड शहरातील खुदबई नगर येथील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
सीसीटीव्ही फुटेज (ETV Bharat)
  • अपहरणामागचा उद्देश स्पष्ट झाला नाही : आरोपी पल्सर मोटारसायकलवर आले होते. त्यांनी संधी साधून बालकाचं अपहरण केलं. अपहरणामागचं नेमकं कारण काय होतं? हे अद्याप स्पष्ट झालं नसल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. तसेच, यासंदर्भातील सखोल तपास सुरू असल्याची माहितीदेखील पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांनी दिली.
नागरिकांकडून पोलिसांचा सत्कार (ETV Bharat)
  • पोलीस अधीक्षकांकडून भाग्यनगर पोलिसांना 10 हजारांचं बक्षीस : या प्रकरणातील तातडीच्या कारवाईचं कौतुक करत पोलीस अधीक्षक कुमार यांनी भाग्यनगर पोलिसांना 10 हजार रुपयांचं बक्षीस जाहीर केलं आहे. पोलीस प्रशासनाच्या तत्परतेमुळे एक बालक सुखरूप आपल्या कुटुंबीयांकडे परतल्यानं परिसरात समाधान व्यक्त होत आहे.
  • नांदेडकरांकडून पोलिसांचा विशेष सत्कार : दरम्यान, नांदेड शहरातील नागरिकांनीही या कार्याबद्दल पोलिसांचं विशेष कौतुक केलं आहे. नांदेडकरांकडून जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार आणि भाग्यनगर पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक तांबे यांचा नागरिकांनी सत्कार केला.

