शेतकऱ्याच्या मुलानं अमेरिकेत मिळवली मोठ्या पगाराची नोकरी; शेकडो उमेदवारांमधून एकट्या जयपाल शिरदेची निवड!

जयपाल शिरदेचं प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झालं. त्यानं अमेरिकेतील कंपनीत नोकरी मिळवून गुणवत्ता सिद्ध केली आहे.

Jaypal Shirade
जयपाल शिरदे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 6, 2025 at 7:52 AM IST

2 Min Read
नांदेड : जिल्ह्यातील एका शेतकरी कुटुंबातील मुलानं जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर परदेशात नोकरी मिळवून आपल्या कुटुंबाला नवसंजीवनी दिली आहे. जयपाल शिरदे असं या युवकाचं नाव आहे. त्याची अमेरिकेतील प्रसिद्ध हनवेल ऑटोमेशन या कंपनीत उच्चपदावरील नोकरीसाठी निवड झाली आहे. जयपालला महिना 7,133 अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच, जवळपास 7 लाख रुपये पगार मिळणार आहे.

जयपाल शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी प्रेरणा : विशेष म्हणजे, सध्याच्या दुर्दैवी नैसर्गिक आपत्तींमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबाला ही बातमी आशेचा नवा किरण देणारी ठरली आहे. जयपालनं आपल्या आई-वडिलांच्या कष्टाचं चीज करत, प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढत यश संपादन केलं आहे. त्याचं हे यश ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि तरुणांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण बनलं आहे.

जयपालच्या आई-वडिलांच्या कष्टाचं चीज झालं : जयपाल मुळचा तकबीड गावचा रहिवासी आहे. त्याचे वडील गणेश शिरदे हे शेतकरी असून त्यांच्याकडे फक्त 5 एकर कोरडवाहू शेती आहे. अशा हलाखीच्या परिस्थितीतही त्यांनी आपल्या तिन्ही मुलांना शिकवण्यावर भर दिला. त्यांचं कष्ट जयपालनं फळाला आणलं.

जयपालचं प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झालं. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी तो लातूर येथे गेला. त्यानं परिमल महाविद्यालयात माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यानं 2021 मध्ये जळगाव येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून बी.टेक. (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन) पदवी मिळवली.

देशभरातून केवळ जयपालची निवड : शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्याला भारतातील एका नामांकित ऑटोमेशन कंपनीत नोकरी लागली. मात्र एवढ्यावर तो थांबला नाही. परदेशात नोकरी करण्याचं स्वप्न बाळगून सातत्यानं प्रयत्न सुरू ठेवले. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील हनवेल ऑटोमेशन या कंपनीनं चेन्नई येथे मुलाखती घेतल्या. देशभरातून शेकडो उमेदवार मुलाखतीसाठी पोहोचले होते. यातून केवळ जयपाल शिरदे हा एकमेव उमेदवार निवडला गेला.

हनवेल ऑटोमेशन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध : हनवेल ऑटोमेशन ही सॉफ्टवेअर कंपनी अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यातील डलास येथे कार्यरत असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध आहे. सध्या नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी हतबल झाले आहेत. नायगाव तालुक्यातही शेती पिकांचं मोठे नुकसान झालं आहे. अशा कठीण काळात एका शेतकरी कुटुंबातील मुलानं यशाचे शिखर गाठत आपल्या आई-वडिलांसह संपूर्ण जिल्ह्याचा गौरव वाढवला आहे. अशा स्थितीत जयपाल शिरदे यांच्या यशाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

