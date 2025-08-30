नांदेड : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख नदी-नाल्यांना पूर आला असून, नांदेड शहरासह सर्व 16 तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी (29 ऑगस्ट) जिल्ह्याचा दौरा करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी प्रशासनाला तातडीने पंचनामे पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत व भरपाई देता येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
4 हजार नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं : जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाण्याचा प्रवाह अतिशय वेगवान असून, काही भागांतील घरांमध्ये पाणी शिरलं आहे. परिणामी नागरिकांचं जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालं आहे. प्रशासनाच्या वतीने तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले असून, आतापर्यंत सुमारे 4 हजार नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं आहे. या बचावकार्यात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF), अग्निशमन विभाग, पोलीस विभाग, तसेच संभाजीनगर येथून मागवलेली सैन्याची तुकडी सहभागी झाली आहे. धर्माबाद परिसरात पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत आणि पुनर्वसनासाठी ही सैन्य तुकडी रवाना करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री अतुल सावे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस खासदार रविंद्र चव्हाण, आमदार बालाजी कल्याणकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अभिनाश कुमार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली सविस्तर माहिती : बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती आणि त्यातून उद्भवलेल्या नुकसानीची सविस्तर माहिती दिली. प्रशासनाकडून बचाव व मदत कार्य जलदगतीनं सुरू असून, पूरग्रस्त नागरिकांना सर्वतोपरी मदत दिली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. पालकमंत्री सावे यांनी कृषी, आरोग्य, जलसिंचन, बांधकाम, पशुसंवर्धन, विद्युत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील पूर व अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत माहिती घेतली. सोबतच सर्व संबंधित यंत्रणांनी सतर्क राहण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
- आरोग्य विभागानं साथरोग पसरण्याची शक्यता लक्षात घेता यंत्रणा सज्ज ठेवावी, आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. नगरपालिका व महानगरपालिकांनी शहरातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत दक्षता घ्यावी.
- बांधकाम विभागानं पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांचे सर्वेक्षण करून तत्काळ दुरुस्ती करावी. पशुसंवर्धन विभागानं मृत जनावरांचे पंचनामे करावेत. विद्युत विभागानं खंडित वीजपुरवठा तातडीने सुरळीत करावा.
- जलसंपदा विभागानं हवामान खात्याचं अंदाज लक्षात घेऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. पुरामुळे ज्यांच्या घरामध्ये पाणी शिरून नुकसान झाले आहे, त्यांनाही नुकसानभरपाई देण्यात येईल, असंही पालकमंत्र्यांनी सांगितलं.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या 5 टक्के निधीचा वापर करता येतो. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
शहरातील पूरग्रस्त भागातील नागरिकांची शाळेत सोय : दरम्यान, नांदेड शहरात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या नागरिकांना नृसिंह विद्यामंदिर हायस्कूल, श्रावस्तीनगर येथे स्थलांतरित करण्यात आलं आहे. याठिकाणी पालकमंत्री अतुल सावे यांनी भेट देऊन नागरिकांची विचारपूस केली. शहरातील एका खाजगी शाळेत या नागरिकांसाठी निवासी आश्रमाची व्यवस्था करण्यात आली असून, जेवण व पाण्याची सोय महानगरपालिकेकडून करण्यात आली आहे.
