नांदेड : बिलोली तालुक्यातील केरूर गावात चोरीच्या संशयावरून दोघांना मंतरलेला पानाचा विडा थंड पाण्यात बुडवून त्यात तांदूळ टाकून खाऊ घातल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. केरूर गावात रामा नारायण आरोटे हे आपल्या कुटुंबीयांसह वास्तव्यास आहेत. १९ जुलै रोजी त्यांच्या निवासस्थानी चोरी झाली. गावातील परमेश्वर राठोड यांच्यावर त्यांचा संशय होता. चोराचा शोध घेण्यासाठी नातेवाईकांनी त्याला मांत्रिकाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर रामा आरोटे यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल न करता धर्माबाद तालुक्यातील जारिकोट येथील गंगाराम संका कादरी या मांत्रिकाकडे गेले, अशी माहिती, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विक्रम हराळे यांनी दिली.
काय आहे घटना? : मांत्रिकाने मात्र अघोरी प्रकार केला. तांदूळ टाकलेला पानाचा विडा रामा आरोटे यांच्याकडं दिला आणि त्यांना तुमच्या घरात चोरी केल्याचा ज्याच्यावर संशय आहे, त्यांना थंडगार पाण्यात बुडवून तो विडा खाण्यास द्या, असं सांगितलं. त्यानुसार रामा आरोटे यांनी ११ ऑगस्ट रोजी पानाचा विडा गावातील परमेश्वर कंठीराम राठोड यांना आणि आणखी एका साक्षीदारास खाण्यास दिला. यावेळी विडा खाल्ल्याने परमेश्वर यांच्या शरीराला वेदना झाल्या. विडा खाऊ घातल्याचा व्हिडिओ एकाने आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केला. परमेश्वर कांतीराम राठोड यांनी याविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरुन रामतीर्थ पोलीस ठाण्यात महाराष्ट्र नरबळी जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे मांत्रिक गंगाराम संका कादरी (राहणार जारिकोट) यांच्यासह रामा नारायण आरोटे (वय 55), गंगाधर रामा आरोटे (वय 30), राजू नारायण आरोटे (वय 40 राहणार केरूर) या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विक्रम हराळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार काळे हे या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. या घटनेने बिलोली तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.
"बिलोली तालुक्यातील केरी गावातील रामा नारायण आरोटे यांच्या केरूळ येथील निवासस्थानी 19 जुलैला चोरी झाली होती. पण त्यांनी तक्रार न देता मांत्रिकाचा सल्ला घेतला. प्राथमिक माहितीनुसार, धर्माबाद तालुक्यातील जारिकोट येथील गंगाराम सखा कादरी या मांत्रिकाकडे चोराचा शोध घेण्यासाठी गेले. त्या मांत्रिकाने थंडगार पाण्यात विडा बुडून त्यात तांदूळ टाकले आणि मंत्र उच्चारण केल्याची माहिती परमेश्वर राठोड यांनी जबाबात दिली. ही घटना 11 ऑगस्ट रोजी घडली. या घटनेचा व्हिडिओ समोर येताच परमेश्वर राठोड यांच्या तक्रारीवरून रामतीर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद दाखल करण्यात आला असून चारही आरोपींना अटक केली आहे. पुढील तपास सुरू आहे". - विक्रम हराळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक
अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सचिव प्रतिकिया : खरं तर आपण 21 व्या शतकात वावरतो आहे. आजच्या विज्ञानाच्या युगात अजूनही ग्रामीण भागात बुवाबाजीकडे लोक वळत आहेत, हे अत्यंत चुकीचं आहे. समाजाला अजून जनजागृती करण्याची गरज आहे. अशा बुवाबाजीकडे वळणाऱ्या लोकांमुळं हे सिद्ध होतं की, अजूनही लोकांमध्ये जनजागृती झाली नाही. ती जनजागृती करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत महाराष्ट्रातील अंधश्रद्धा दूर झाली नाही हे दुर्दैव आहे.
