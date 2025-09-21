ETV Bharat / state

आपली तरुणाई फक्त देशभक्तीचीच नशा करेल : 'नमो युवा रन'चं उद्धाटन केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला विश्वास

पंतप्रधान मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज मुंबई येथे 'नमो युवा रन' या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

Namo Yuva Run
नमो युवा रनमध्ये सहभागी देवेंद्र फडणवीस, तेजेस्व सूर्या आणि मिलिंद सोमण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 12:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज 21 सप्टेंबर (रविवार) मुंबई आणि पुणे येथे भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या वतीने 'नमो युवा रन' या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. या उपक्रमातून 'नशामुक्त मुंबई, नशामुक्त महाराष्ट्र, नशामुक्त भारत' असा संदेश देण्यात आला. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री आशिष शेलार, ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, खासदार तेजस्वी सूर्या यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

Namo Yuva Run
नमो युवा रन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते उद्धाटन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित "नमो युवा रन" या कार्यक्रमाचं उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून करण्यात आलं. या वेळी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "आपण जी थिम घेतली आहे ती म्हणजे, नशामुक्त भारत, नशामुक्त महाराष्ट्र, नशामुक्त मुंबई. मला पूर्ण विश्वास आहे की आपल्या देशाची तरुणाई फक्त देशभक्तीचीच नशा करेल. जर नशा करायचीच असेल, तर ती देशाला सर्वोच्च स्थानावर नेण्याची असावी, भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याची असावी. हा दृढ निश्चय आणि संकल्प करण्यासाठी आपण सर्वजण इथे एकत्र आलो आहोत."

Namo Yuva Run
नमो युवा रन (ETV Bharat)

पुण्यातही "नमो युवा रन" कार्यक्रमाचं आयोजन : या स्पर्धेसाठी मुंबई परिसरासह उपनगरांमधूनही अनेक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. तरुणाईचा सळसळता उत्साह या कार्यक्रमात स्पष्टपणे दिसून आला. हजारो तरुण-तरुणींनी पहाटेपासून या दौऱ्यासाठी गर्दी केली होती. "नमो युवा रन" कार्यक्रमाचे आयोजन मुंबईसह पुण्यातही करण्यात आलं. यावेळी ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ, अभिनेता मिलिंद सोमण, मंत्री मगलप्रभात लोढा, मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम आणि अनेक दिग्गज तसेच मान्यवर उपस्थित होते.

Namo Yuva Run
नमो युवा रन (ETV Bharat)
Namo Yuva Run
नमो युवा रन (ETV Bharat)

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

NARENDRA MODI BIRTHDAYNASHA MUKTA MAHARASHTRANAMO YUVA RUN DEVENDRA FADNAVISनमो युवा रन मुंबई पुणे फडणवीसNAMO YUVA RUN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.