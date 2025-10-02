ETV Bharat / state

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचा महत्त्वाचा निर्णय; महाविद्यालयांचे नामफलक मराठीतच!

संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाने ऐतिहासिक निर्णय घेत सर्व संलग्न महाविद्यालयांना मराठी नामफलक अनिवार्य केलं आहे. ज्यामुळं मराठीचा सन्मान, अभिमान आणि संवर्धन दृढ होणार आहे.

Sant Gadge Baba Amravati University
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 4:34 PM IST

अमरावती : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या झालेल्या बैठकीत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार अमरावती विद्यापीठ परिक्षेत्रातील सर्व संलग्न महाविद्यालयांना आपले नामफलक फक्त मराठी भाषेतच लावणे बंधनकारक केलं आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये हा नियम सक्तीने लागू होणार आहे.

मराठी नामफलक अनिवार्य : कुलगुरूंनी या संदर्भातील परिपत्रक जारी केलं असून, मराठी नामफलक अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळं विद्यार्थ्यांपासून पालकांपर्यंत सर्व स्तरात मराठी भाषेबाबतचा आत्मसन्मान आणि अभिमान वृद्धिंगत होणार आहे. केंद्र सरकारने ३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला होता. त्यानंतर ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषा सप्ताह साजरा करण्याचे निर्देश दिले होते.



सामाजिक क्षेत्रात मराठीचं अस्तित्व अधिक बळकट : सिनेट सदस्य अमोल देशमुख यांनी सभेत हा ठराव मांडला होता. त्यांचा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाला आहे. देशमुख यांनी सांगितलं की, मराठी ही केवळ भाषा नसून आपल्या संस्कृतीची आणि परंपरेची ओळख आहे. महाविद्यालयीन शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मराठीचं अस्तित्व अधिक बळकट करण्यासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल. महाविद्यालयांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि स्थानिक जनतेला मातृभाषेच्या नामफलकामुळं अधिक जवळीक आणि आपलेपणाची जाणीव होईल. त्यामुळं शैक्षणिक क्षेत्रासोबतच समाजात मराठी भाषा आणि संस्कृतीचा गौरव अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.


मराठी भाषा संवर्धनाच्या दिशेने एक पाऊल : या निर्णयामुळं विद्यापीठ परिक्षेत्रातील सर्व महाविद्यालयांच्या नामफलकांवरून इंग्रजी किंवा इतर भाषांचे वर्चस्व संपुष्टात येणार असून, मराठी भाषेचे स्थान अधिक दृढ होईल. संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या या उपक्रमामुळं मराठी भाषा संवर्धनाच्या दिशेने एक भक्कम टप्पा गाठला गेला आहे.

