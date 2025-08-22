ETV Bharat / state

पायाभूत प्रकल्पांना विलंब झाल्यास आता कंत्राटदारच नव्हे, अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार - EKNATH SHINDE ON INFRA PROJECT

अमृत अभियान आणि नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना विलंब झाल्यास आता कंत्राटदारच नव्हे, तर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश राज्य सरकारनं काढलेत.

संग्रहित- पायाभूत विकास प्रकलप् (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 22, 2025 at 11:20 AM IST

मुंबई : राज्याच्या राजधानीसह राज्यभरात सध्या मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, काही प्रकल्पांच्या उभारणीत विलंब होत असल्यानं सरकारचा खर्च आणि वेळ वाया जात आहे. शिवाय रस्त्यांलगतच्या अर्धवट कामांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसागणिक गंभीर होत चालली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नगरविकास विभागानं नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


नगरविकास विभागानं पायाभूत प्रकल्पा संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत नवीन नियमावली आखून दिली आहे. त्यानुसार, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ठेकेदाराकडून वास्तववादी नियोजन घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसंच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभागाकडून आवश्यक परवानग्या वेळेत न मिळाल्यास मंत्रालयीन स्तरावर थेट पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. इतकं करूनही प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.



दर महिन्याला अहवाल सादर करावा लागणार- केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अमृत अभियानासाठी राज्यात नवीन प्रकल्प विकास आणि व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही नेमणूक होईपर्यंत विद्यमान 'पीडीएमसीसी' कार्यरत राहील. सर्व करारनामे आणि कार्यादेश नगरविकास विभागानं आखून दिलेल्या मानकानुसार करणं बंधनकारक राहणार आहे. त्याशिवाय प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक अहवाल शासनाकडं सादर करणं सर्व संस्थांना अनिवार्य करण्यात आलं आहे. यासाठी स्वतंत्र स्वरूपाचा नमुना उपलब्ध करून देण्यात येईल, असं या नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आलंय.


'वॉर रुम'च्या धर्तीवर स्वतंत्र प्रकल्प कक्ष नगरोत्थान महाभियानांतर्गत राज्यात सर्वाधिक प्रकल्प सुरू आहेत. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणं 'वॉर रुम'च्या धर्तीवर स्वतंत्र प्रकल्प कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. शिवाय अमृत अभियानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टलदेखील विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पोर्टलवरील माहिती दर 15 दिवसांनी अपडेट करणं बंधनकारक असणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत नोडल इंजिनिअर नेमण्यात येणार आहे. त्यानं माहिती वेळेत अपडेट न केल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करणार - एकनाथ शिंदे- "अमृत अभियान आणि नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधांचा लाभ जलद गतीनं मिळण्यासाठी मी नगरविकास विभागाला तसे निर्देश दिले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागानं काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. प्रकल्प वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल. नव्या नियमांमुळं विकास प्रकल्पांची गती वाढून अधिक पारदर्शकता येईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जबाबदारी निश्चित करता येईल", अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

  • पायाभूत प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता तीन वर्षांत ते पूर्णत्वास यायलाच हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी वॉर रूमच्या बैठकीत दिले होते. आपल्याकडं तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

