ETV Bharat / state

वरदाने विचारलं, ‘एखाद्या काकांना मदत होईल का?’ आणि दिवाळीसाठी साठवलेले सगळे पैसे शेतकऱ्यांना दिले

नागपूरच्या वरदा तिमांडे या चिमुकलीनं नवा आदर्श घालून दिला आहे. वरदानं दिवाळीसाठी साठवून ठेवलेले पैसे शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 'मुख्यमंत्री सहायता निधी'ला दिली आहे.

Chief Minister and Varada Timande
मुख्यमंत्री आणि वरदा तिमांडे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 12:05 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दातृत्वाला वयाचं बंधन नसतं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे साडेचार वर्षांची वरदा तिमांडे. तिनं दिवाळीसाठी साठवलेली 5 हजार रुपयांची बचत अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’ला दिली. वरदाच्या या संवेदनशील आणि सामाजिक बांधिलकी दर्शवणाऱ्या कृतीनं सर्वांना भावूक केलं आहे.

वरदाच्या मनाच्या मोठेपणाचं सर्वत्र कौतुक : नागपूरमधील एका सामान्य कुटुंबातील साडेचार वर्षांची वरदा तिमांडे ही आपल्या मनाच्या मोठेपणामुळे सध्या सर्वांच्या कौतुकाचं केंद्र ठरली आहे. दिवाळीच्या खरेदीसाठी तिनं आपल्या पॉकेटमनीतून 5 हजार रुपये साठवले होते, जेणेकरून ती आपल्या आवडीची खेळणी खरेदी करू शकेल. मात्र, राज्यातील मराठवाडा आणि इतर भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. अनेकांच्या शेतांतील पीकं नष्ट झाली, गुराढोरं वाहून गेली आणि संसार उध्वस्त झाले. या हृदयद्रावक बातम्या ऐकून वरदाच्या कोवळ्या मनात संवेदना जागृत झाली.

“माझ्या पैशानं एखाद्या काकांना मदत होईल का?” असा निरागस प्रश्न तिनं आपल्या कुटुंबीयांना विचारला आणि कोणताही संकोच न ठेवता, तिनं आपली सर्व बचत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी अर्पण करण्याचा निर्णय घेतला. आता तिच्या या उदात्त दातृत्वाचं सर्वत्र कौतुक केलं जात आहे.

Varada Timande
वरदा तिमांडे (ETV Bharat)

वरदाच्या दातृत्वाला सलाम- मुख्यमंत्री : दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर वरदा तिमांडेनं आपली बचत केलेली 5 हजार रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केली.

“वरदा, तुझ्या या दातृत्वाला सलाम! सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा हा कौतुकास्पद प्रयत्न आहे. दसऱ्याच्या शुभेच्छा!” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी तिचं कौतुक केलं आणि आशीर्वाद दिला. “रक्कम लहान असली तरी त्यामागील भावना आणि संवेदना अमूल्य आहे. अशा चिमुकल्यांकडून आपल्याला बरंच काही शिकण्यासारखं आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

मराठवाड्यात सर्वाधिक नुकसान : गेल्या काही आठवड्यांपासून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार पावसानं हाहाकार उडवला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा आणि लातुरच्या औसा तालुक्यांतील अनेक गावं उजनी धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे जलमय झाली आहेत. लातूर, नांदेड, बीडसह संपूर्ण मराठवाडा विभागातील लाखो हेक्टरवरील पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 31 लाख 64 हजार शेतकऱ्यांना मदतीसाठी 2,215 कोटी रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता ही मदत पुरेशी ठरत नाही.

अशा वेळी, ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’साठी नागरिकांनी पुढे येणं अत्यंत गरजेचं आहे. याच पार्श्वभूमीवर वरदासारख्या चिमुकल्या मुलीनं दाखवलेली संवेदना आणि समजूतदारपणा संपूर्ण समाजासाठी प्रेरणादायी आहे.

भाजी विक्रेत्यापासून विद्यार्थ्यांपर्यंत... हात मदतीसाठी पुढे : राज्यातील अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या विविध स्तरांतून मदतीसाठी पुढे येणाऱ्या नागरिकांनी एक आदर्श निर्माण केला आहे. पुण्यातील भाजी विक्रेते चरण वणवे यांनी आपल्या घरात सद्गुरू शंकर महाराजांच्या पादुकांपुढे ठेवलेल्या पेटीतून जमा झालेली 1 लाख 13 हजार 724 रुपयांची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी दान केली. त्याचप्रमाणे, लातूर जिल्ह्यातील डॉ. हरिवंशराय बच्चन विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी चित्र प्रदर्शनाचं आयोजन करून 1 लाख 11 हजार 111 रुपये निधी गोळा केला.

मुख्यमंत्र्य्यांकडून मदतीचं आवाहन : वरदा तिमांडेसारख्या साडेचार वर्षांच्या मुलीनं दाखवलेल्या दातृत्वामुळे हे अधोरेखित होतं की, संकटकाळात छोटं दानही मोठा बदल घडवू शकतं. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाहन केलं आहे की, “महाराष्ट्राच्या बळीराजाला पुन्हा उभं करण्यासाठी प्रत्येकानं आपापल्या परीनं हातभार लावावा.”

हेही वाचा

Last Updated : October 3, 2025 at 12:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA FLOOD RELIEF EFFORTSDIWALI SAVINGS CHIEF MINISTER FUNDMAHARASHTRA FARMERS AFTER RAINवरदा तिमांडे नागपूरVARADA TIMANDE NAGPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.