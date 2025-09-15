ETV Bharat / state

नागपूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ‘ओबीसी’साठी आरक्षित, सत्ता समीकरणं बदलणार

नागपूर जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आलं आहे. यामुळे आता जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

Nagpur Zilla Parishad
नागपूर जिल्हा परिषद (ETV Bharat)
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकांकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. ग्रामविकास विभागानं नुकतंच अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर केलं असून, पुढील अध्यक्षपद इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांना नव्या रणनीती आखाव्या लागणार असून, स्थानिक पातळीवरील घडामोडींना वेग आला आहे.

17 जानेवारी रोजी विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नागपूर जिल्हा परिषद प्रशासकीय राजवटीखाली गेली होती. सर्कल रचना जाहीर झाल्यानंतरही न्यायालयीन वादांमुळे आरक्षण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला होता. मात्र आता ओबीसी आरक्षण निश्चित झाल्यानं जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळाली असून, निवडणुकीची वाट मोकळी झाली आहे.

इतिहास पाहता, नागपूर जिल्हा परिषदेवर गेल्या अनेक दशकांपासून काँग्रेसचं वर्चस्व राहिलं आहे. बाबासाहेब केदार, रणजीत देशमुख, अनिल देशमुख यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी या संस्थेचं नेतृत्व करत जिल्हा परिषदेला भक्कम स्वरूप दिलं. मागील दोन दशकांत महिला अध्यक्षांचा प्रभावही लक्षणीय ठरला आहे. सुमन बावनकुळे, सुनिता गावंडे, संध्या गोतमारे, निशा सावरकर, रश्मी बर्वे आणि मुक्ता कोकड्डे यांनी विविध काळात अध्यक्षपद सांभाळलं.

आता अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यानं भाजपासाठी नवी संधी निर्माण झाली आहे. काँग्रेसलाही आपले पारंपरिक बालेकिल्ले कायम राखण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागणार आहे. स्थानिक गट-तट, जातीय समीकरणं आणि मतदारसंघातील साखळ्या यामुळे ही निवडणूक अधिक चुरशीची होणार आहे. आगामी काळात राजकीय हालचालींना वेग येणार असून, सर्वच पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे.

प्रभावी ओबीसी चेहऱ्याची शोधाशोध : इतिहासातील परंपरा आणि सत्तास्थानी राहिलेल्या नेतृत्वाच्या पार्श्वभूमीवर, येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी समाजातून प्रभावी नेतृत्व पुढे करणं ही सर्वच पक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. अध्यक्षपद ओबीसीसाठी राखीव झाल्यामुळे आता कोणता पक्ष कोणता ओबीसी चेहरा पुढे करतो आणि मतदार त्या नेतृत्वाला कितपत पाठिंबा देतात, यावर जिल्हा परिषदेच्या भवितव्याचा ताळेबंद ठरणार आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा प्रवास :

बाबासाहेब केदार : 1962-1967, 1968-1975

रणजित देशमुख : 1979-1985

अनिल देशमुख : 1992-1995

सुमन बावनकुळे : 1999-2002

