नागपूरची महिला कारगिलमधून बेपत्ता: पाकिस्तानी धर्मगुरुच्या संपर्कात असल्याचा पोलिसांना संशय - NAGPUR WOMAN MISSING FROM KASHMIR

प्रतिकात्मक छायाचित्र

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 17, 2025 at 5:33 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 7:22 PM IST 2 Min Read

नागपूर : नागपूरची एक महिला काश्मीरमधील कारगिलमधून बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही महिला चार मे पासून कारगिलमधील लाईन ऑफ कंट्रोल (LOC) परिसरातून बेपत्ता झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या संदर्भात जरी पोलिसांकडं फारसी माहिती उपलब्ध नाही. मात्र महिलेच्या आईनं काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. पर्यटनासाठी मुलाला घेऊन महिला गेली काश्मीरला : नागपुरातील ही महिला काही दिवसांपूर्वीचं पर्यटनाच्या उद्देशानं काश्मीरमध्ये आपल्या 12 वर्षीय मुलासोबत गेलेली होती. मात्र आई बेपत्ता झाल्यानंतर मुलानं स्थानिक पोलिसांना त्याची आई बेपत्ता झाल्याची माहिती दिली. ही महिला नागपूर शहरातील कपिल नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील संत कबिरनगरमध्ये वास्तव्यास होती. आधी ती एका रुग्णालयात नर्स म्हणूनही काम करायची अशी माहिती पुढं आली आहे. नागपूरची महिला कारगिलमधून बेपत्ता: पाकिस्तानी धर्मगुरुच्या संपर्कात असल्याचा पोलिसांना संशय (Reporter)

