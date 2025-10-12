राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना विद्यापीठाची 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' करत आदरांजली : विद्यापीठानं गीत गायन करत केले 4 विश्वविक्रम
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात सामूहिक विद्यापीठ गीत गायन करुन राष्ट्रसंतांना आदरांजली वाहण्यात आली. यावेळी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यात आला.
Published : October 12, 2025 at 11:24 AM IST
नागपूर : 'या भारतात बंधुभाव नित्य वसु दे वरचि असा दे...' या विद्यापीठ गीताचं सामूहिक गायन करून 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' करत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांना विद्यापीठानं आदरांजली अर्पण केलीय. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग, विद्यार्थी विकास विभाग, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण विभाग आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यासन यांच्या संयुक्त विद्यमानं जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवनाजवळील मैदानावर या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विश्वविक्रमी कार्यक्रम विद्यापीठानं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसह एकूण 4 विश्वविक्रमाची ऐतिहासिक नोंद केली. या कार्यक्रमात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री माननीय नितीन गडकरी, सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता भारत गणेशपुरे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार डॉ. आशिष देशमुख उपस्थित होते.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी दिलेला करुणा, मानवता, बंधुभाव, एकात्मता, राष्ट्रप्रेम, तरुणांनी 'उद्योगी तरुण, वीर, शिलवान असावे' हा संदेश विद्यार्थ्यांसह समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचावा, या उद्देशानं या आगळ्यावेगळ्या आदरांजली कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होते.
विद्यापीठाच्या आवाहनाला विद्यार्थ्यांची विक्रमी साद : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या 57 व्या पुण्यतिथीनिमित्त सामूहिक विद्यापीठ गीत गायन कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहत विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या आवाहनाला विक्रमी साद दिली. उपक्रमात अतिशय कमी वेळेत प्राचार्य, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी तसेच विद्यार्थ्यांनी अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद देत तब्बल एकूण 52 हजारांपेक्षा अधिक नोंदणी करून या उपक्रमात सहभाग घेतला. यामध्ये 16 हजार पेक्षा अधिक प्रत्यक्ष उपस्थिती तर 15 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर सहभाग नोंदवीत विश्वविक्रमाला गवसणी घातली.
गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड : एकच गाणे गाणाऱ्या लोकांचा सर्वात मोठा व्हिडिओ अल्बम (largest online video album of people singing the same song) या प्रकारात विद्यापीठाने 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड' नोंदवला. या प्रकारामध्ये यापूर्वी 5 हजार लोकांच्या एकत्रित गीत गायनाचा असलेला वर्ल्ड रेकॉर्ड विद्यापीठानं शनिवारी मोडला. एवढेच नव्हे तर तब्बल 15,402 विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डच्या प्रतिनिधी इमा ब्रेन यांनी यावेळी विद्यापीठानं केलेल्या 'गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड'ची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे यावेळी माननीय कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे (भाप्रसे) यांच्यासह आयोजन समितीला वर्ल्ड रेकॉर्डचे प्रमाणपत्र प्रदान केलं. सामूहिक विद्यापीठ गीत गायन कार्यक्रमाच्या निमित्तानं विद्यापीठानं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसह आणखी 3 विश्व विक्रमाची नोंद केली.
राष्ट्रसंतांच्या मानवता धर्माचं अनुकरण करा - नितीन गडकरी : जग संघर्षाच्या उंबरठ्यावर असताना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी दिलेला मानवतेचा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश अधिक समर्पक ठरत असल्याचं प्रतिपादन माननीय केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलं. "विद्यापीठानं स्वीकारलेल्या गीतातून राष्ट्रसंतांनी मानवतेचा सुंदर भाव दिला आहे. मानवतेच्या धर्मापेक्षा कोणताही धर्म, जात, पंथ मोठा नाही. मानवता धर्माचं अनुकरण करू हीच राष्ट्रसंतांना खरी आदरांजली होईल," असं गडकरी म्हणाले. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्यानं विद्यापीठाचं त्यांनी अभिनंदन केलं.
ग्रामगीतेतून जीवनदर्शन - भारत गणेशपुरे : सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता भारत गणेशपुरे यांनी ग्रामगीतेतील 'बायका मुलांची चिंता लागली म्हणून वैराग्य घेतले. आदी ओवींच्या माध्यमातून आपलं जीवन कसं असावं याबाबत आपल्या विनोदी शैलीतून मार्गदर्शन केलं. "संसाराला त्रासलेला व्यक्ती वैराग्य घेत पुन्हा संसाराच्या आचरणाकडं कसा वळला, याबाबत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांनी ग्रामगीतेत सुंदर वर्णन केलं आहे. महाराजांनी या वर्णनातून आपलं जीवन कसं असावं, याबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपदेश केला आहे," असल्याचं गणेशपुरे म्हणाले. या सोबतच काहीही करा- पण मनापासून करा, असं आवाहन देखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना केलं.
