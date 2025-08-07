Essay Contest 2025

पोलिसांना धक्काबुक्की करणं हर्षवर्धन जाधव यांना भोवलं, न्यायालयानं ठोठावली १ वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा - HARSHVARDHAN JADHAV JAIL NEWS

कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांना एका वर्षाची न्यायालयानं कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

संग्रहित- माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव (Source- ETV Bharat Marathi)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 12:47 AM IST

नागपूर- पोलिसांशी हुज्जत घालणं आणि धक्काबुक्की करणं माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना नडलं आहे. नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयानं हर्षवर्धन जाधव यांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यासोबत न्यायालयानं त्यांना २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

काय आहे प्रकरण? ६ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपूर येथील हॉटेलमध्ये घडलेल्या घटनेमुळे हर्षवर्धन जाधव यांना शिक्षा झाली. त्यावेळी विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात भरले असल्यानं तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेदेखील नागपूरला आले होते. नागपूरच्या हॉटेल प्राइडमध्ये त्यांची पक्षाच्या नेत्यांसोबत बैठक सुरू होती. त्या बैठकीच्या वेळेला आत जाऊन उद्धव ठाकरे यांना भेटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या हर्षवर्धन जाधव यांना हॉटेल प्राइडमध्ये सुरक्षा बंदोबस्तात नेमलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी थांबवले होते. त्या वेळेस हर्षवर्धन जाधव यांनी पोलीस निरीक्षक पराग जाधव यांच्याशी वाद घालत त्यांना धक्काबुक्की करत कानशिलात लगावल्याचा आरोप होता.


शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा- नागपूरच्या सोनेगाव पोलीस ठाण्यात हर्षवर्धन जाधव यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे आणि पोलीस निरीक्षकांना मारहाण करणे या आरोपाखाली नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयानं दोषी ठरवित त्यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.

  • १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना अखेर नागपूर येथे अटक करण्यात आली होती. ते खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी कधीही न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यावेळी जिल्हा व सत्र न्यायालयानं हर्षवर्धन जाधव यांच्या विरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजाविलं होतं.

कोण आहेत हर्षवर्धन जाधव? वादग्रस्त वक्तव्यामुळे आणि आक्रमक पावित्र्यामुळे कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव हे नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. ते २०२३ मध्ये बीआरएस पक्षात दाखल झाले होते. तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हैदराबाद येथे जाऊन बीआरएसमध्ये प्रवेश केला होता. हर्षवर्धन जाधव हे यापूर्वी कन्नड विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आले होते. हर्षवर्धन जाधव यांचा भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रावसाहेब दानवे यांच्या मुलीबरोबर विवाह झाला. मात्र, त्यांनी मतभेदामुळे रावसाहेब दानवे यांची कन्या संजना जाधव यांच्यासोबत काडीमोड घेण्याकरिता प्रयत्न केले आहेत. ते दोघेही विभक्त राहत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

