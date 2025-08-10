Essay Contest 2025

नागपूर-पुणे अंतर 100 किमीनं कमी करणार! कसं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितला 'मास्टर प्लॅन' - NAGPUR PUNE VANDE BHARAT

नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस 881 किमी अंतर अवघ्या 12 तासात पूर्ण करेल. सोबतच मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर-पुणे अंतर कमी कसं करता येईल, याबाबतही एक आयडिया सांगितली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 8:40 PM IST

Updated : August 10, 2025 at 9:04 PM IST

नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज रविवारी (10 ऑगस्ट) बंगळुरू येथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेसला हिरवा झेंडा दाखवून लोकार्पण केलं. नागपूर रेल्वे स्थानकावरील या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते. नागपूर-पुणे दरम्यान सेमी हायस्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याची मागणी प्रवाशांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले. दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर-पुणे अंतर कसं कमी करता येईल, याबाबतही चर्चा झाल्याचं सांगितलं आहे.

'नागपूर-पुणे अंतर 100 किमीनं कमी करणार' : नागपूर-पुणे वंदे भारत सुरू झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी नागपूर-पुणे अंतर कसं कमी करता येईल, याबाबत एक प्लॅन सांगितला. ते म्हणाले की, " रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांसोबत मी सविस्तर चर्चा केली आहे. सध्या ट्रेन नगरमार्गे दौंड येथे जाऊन नंतर पुण्याला जाते, ज्यामुळे अंदाजे 100 किलोमीटरचा फेरमार्ग (डी-रूटीन) करावा लागतो. मी त्यांना असं सूचवलं आहे की, नगर मार्गातून थेट पुण्यापर्यंत लाईन जोडली गेली, तर वेळ आणि अंतर दोन्ही बचत होईल. या संदर्भात पुढील काळात रेल्वे मंत्र्यांसोबतही चर्चा करणार आहे".

माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)

सोबतच, "आमचा आणखी एक प्रयत्न असा आहे की, छत्रपती संभाजीनगरपासून पुण्यापर्यंत तयार होणाऱ्या नवीन एक्सप्रेस वेच्या राईट ऑफ वेचा वापर करून जर हा मार्ग बनवता आला, तर नागपूर ते पुणे रेल्वेचे अंतर किमान 100 किलोमीटरनं कमी होईल. या संदर्भात सकारात्मक चर्चा झाल्या आहेत".

12 तास प्रवास, आठवड्यातून 6 दिवस धावणार : दरम्यान, आज सुरू झालेल्या 'वंदे भारत' ट्रेनमध्ये 8 कोच असून, त्यापैकी 7 एसी चेअर कार आणि 1 एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार आहे. एकूण 590 प्रवाशांची आसनक्षमता आहे. अजनी ते पुणे दरम्यान ही गाडी वर्धा, अकोला, भुसावळ, जळगाव, अहिल्यानगरसह 10 प्रमुख स्थानकांवर थांबेल. पुणे येथून सकाळी 6.25 वाजता सुटून सायंकाळी 6.25 वाजता अजनी येथे पोहोचेल. यानंतर अजनी येथून सकाळी 9.50 वाजता सुटून रात्री 9.50 वाजता पुणे येथे पोहोचेल.

सर्वात लांब अंतराची वंदे भारत एक्सप्रेस : नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ही देशातील सर्वात लांब अंतराची वंदे भारत ट्रेन असेल. ती 881 किमी अंतर कापणार आहे. ही महाराष्ट्रातील 12 वी वंदे भारत ट्रेन आहे. ही ट्रेन वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगाव, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, कोपरगाव, अहमदनगर आणि दौंड कॉर्ड लाईन मार्गावर धावेल.

कोणाला फायदा होईल? : अजनी (नागपूर) ते पुणे वंदे भारत सेवा या दोन वेगानं वाढणाऱ्या महानगरांमधील व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षण आणि रोजगारासाठी प्रवासाला चालना देईल. याचा फायदा व्यापारी, विद्यार्थी, कर्मचारी आणि पर्यटकांना होईल.

