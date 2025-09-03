नागपूर : नागपूर मेट्रोनं आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. कामठी महामार्गावरील 'डबल डेकर वायाडक्ट'ला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनं जगातील 'सर्वात लांब मेट्रो डबल डेकर वायाडक्ट (मेट्रो)' म्हणून मान्यता दिली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत रामगिरी इथं हा कार्यक्रम काल झाला. यावेळी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसचे स्वप्नील डांगरीकर यांनी महा मेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थित प्रमाणपत्र प्रदान केलं.
मागील वर्षी तयार झालाय अद्भुत उड्डाणपूल : कामठी महामार्गावरील डबल डेकर व्हायाडक्ट (मेट्रो) हा भारतातील सर्वात लांब डबल डेकर मेट्रो वायाडक्ट आहे. त्याची लांबी 5,626.44 मीटर इतकी आहे. सर्वाधिक लांबीचा हा डबल डेकर उड्डाणपूल सिंगल कॉलम पिलरवर उभा असून स्थापत्य कलेचं अद्भूत उदाहरण आहे. सदर डबल डेकर वायाडक्टचं लोकार्पण केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 5 ऑक्टोबर 2024 ला झालं होतं.
3.14 किमी. चा डबल डेकर उड्डाणपूल : महा मेट्रोनं वर्धा मार्गावर तयार केलेल्या डबल डेकर वायाडक्टमध्ये स्टेशन आहेत. यात उज्ज्वल नगर, जय प्रकाश नगर आणि छत्रपती चौकाचा समावेश आहे. त्याची देखील गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्समध्ये नोंद करण्यात आली होती. 6 डिसेंबर 2022 रोजी मेट्रो भवन इथं झालेल्या कार्यक्रमात महामेट्रोला प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आलं होतं.
डबल डेकर उड्डाणपुलाची ठळक वैशिष्ट्ये :
- 5,626.44 मीटर डबलडेकर उड्डाणपूल सर्वाधिक लांबीचा उड्डाणपूल सिंगल कॉलम पिलरवर उभा असून स्थापत्य कलेचे अद्भूत उदाहरण आहे.
- यासोबतच तंत्रज्ञानाचा अतुलनीय वापर करून उड्डाणपुलांवर गड्डीगोदाम चौक, कडबी चौक, इंदोरा चौक, नारी रोड, ऑटोमोटिव्ह चौक ही पाच मेट्रो स्थानक बांधण्यात आली आहेत.
- 5.637 कि.मी. किमी लांबीचा डबल डेकर उड्डाणपूल चारपदरी आहे.
- या उड्डाणपूलाच्या पहिल्या स्तरावर महामार्ग आहे, दुसऱ्या स्तरावर मेट्रो धावत आहे आणि जमिनीवर महामार्ग आहे.
- उड्डाणपुलाच्या संरचनेत ‘रिब ऍंन्ड स्पाइन’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
- या उड्डाणपूलाचं बांधकाम अतिशय गुंतागुंतीचं आणि अवघड होतं. विशेषत: गड्डीगोदाम इथं असलेल्या भूमिगत मार्गातील वाहतूक आणि रेल्वे मार्गावर सतत रहदारी असल्यामुळं भारतीय रेल्वेकडून एकूण 24 तासांचा ब्लॉक घेण्यात आला होता.
- या उड्डाणपुलामुळं कामठी मार्गावरील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. कामठीहून येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांना या उड्डाणपुलावरून थेट प्रवास करता येतो. त्यामुळं वेळ आणि इंधनाची बचत होत आहे.
- वर्धा आणि कामठी या दोन्ही बहुस्तरीय मार्गाची बेरीज केली तर महा मेट्रोनं सुमारे 9 किमीचा डबल डेकर उड्डाणपूल बांधला आहे.
डबल डेकर वायाडक्टचे फायदे :
- अतिरिक्त जमीन संपादन टळले. (जमिनीचा खर्च, पुनर्वसन टळले)
- बांधकामाचा वेळ आणि खर्च कमी.
