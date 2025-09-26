ETV Bharat / state

बीएससीचा विद्यार्थी बनला चोर; घरफोडी करण्याचं पोलिसांना सांगितलं धक्कादायक कारण!

पोलीस रात्रीला गस्तीत असताना त्यांना विना नंबर प्लेटची दुचाकी दिसली. यावरून पोलिसांनी अनेक घरफोड्या करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला अटक केली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 26, 2025 at 9:54 AM IST

नागपूर- कॉलेजमध्ये वर्गमित्र आणि मैत्रिणींवर प्रभाव पडावा यासाठी घरफोड्या करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. नमन पेठे असे अटकेतील तरुणाचं नाव आहे. नमन हा बीएससी प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी आहे.

शहरात घरफोड्या करणाऱ्या एका कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला मोठ्या शिताफीनं पोलिसांनी जेरबंद केलं. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत श्रीमंतीचा आव आणत मित्र-मैत्रीणींवर पैसा उधळण्याकरिता आरोपीनं घरफोड्या केल्याचं समोर आलं. पोलिसांनी या आरोपीकडून १७५ ग्रॅम सोने, रोख ७८ हजार रुपये आणि दोन मोबाइल असा २० लाख १३ हजार २०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. नागपूर गुन्हे शाखेच्या युनिट ४ नं मुद्देमालासह आरोपीला बेलतरोडी पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. पोलीस उपायुक्त राहुल माकणीकर यांच्या मार्गदर्शनात गुन्हे शाखेनं कारवाई केली. या कारवाईनंतर शहरातील ५ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत झालेल्या घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आलेत. पोलिसांनी चोरीची वस्तू घेणाऱ्या सराफाला नोटीस देण्याची तयारी केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी बेलतरोडी परिसरातील रेवती नगरमध्ये येथील जैन अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या सुभाष धारकर यांच्या फ्लॅटचे कुलूप तोडून सोने आणि चांदीसह ३ लाख ६९ हजार ४०१ रुपयांचा ऐवज चोरीला गेला. पोलिसांनी तक्रार नोंदवल्यानंतर गुन्हे शाखेनंही तपास सुरू केला. पोलिसांनी पेट्रोलिंग दरम्यान विना नंबर प्लेट असलेल्या दुचाकीवर नमन याला पकडलं. चौकशीत त्यानं चोरीची कबुली दिली. त्यानं चोरीला माल विकल्याची माहितीही उघड केली.

  • ९ ठिकाणी चोरी उघडकीस-नमननं बेलतरोडीमध्ये ३, हुडकेश्वरमध्ये २, अजनी १, सक्करदरा १ आणि प्रताप नगर १ अशा एकूण ९ ठिकाणी चोरी केली होती. त्याच्याकडून रोख ७८ हजार रुपये, दोन मोबाइल, १७५ ग्रॅम सोने आणि चोरीसाठी वापरलेला दुचाकी असे जप्त करण्यात आलं.



चोरीची पद्धत आणि कारणे- नमनच्या कुटुंबामध्ये आई-वडील आणि मोठी बहिण आहे. वडील हे खासगी कंपनीत काम करतात. कॉलेजमध्ये मैत्रिणीवर छाप पाडण्याची त्याला आवड होती. परंतु, त्यासाठी पैसे नव्हते. यासाठी त्यानं चोरीचा मार्ग स्वीकारला. चोरी केलेले दागिने वितळून आरोपी कमी किमतीत सोनाराला विकत होता. सोनाराकडून मिळालेल्या ३ लाख रुपयांतून मोबाइल, नवे कपडे खरेदी करुन कॉलेजमधील मित्र-मैत्रिणींना पार्ट्या देण्यावर खर्च करीत होता. तो नियमित भाड्यानं कार घेऊन मित्रांना आणि मैत्रिणींना फिरवत होता.

