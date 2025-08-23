नागपूर : १४५ वर्षांच्या ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेला पौराणिक, धार्मिक आणि सामाजिक महत्त्व असलेला, 'बडग्या-मारबत' महोत्सव आज उत्साहात पार पडला. बुधवारी जागनाथ येथून 'पिवळी मारबत'ची मिरवणूक काढण्यात आली, तर नेहरू पुतळ येथून 'काळी मारबत'ची मिरवणूक काढण्यात आली. दोन्ही मारबतचे नेहरू पुतळा चौकामध्ये मिलन झाले. त्यानंतर दोन्ही मारबत आपल्या मार्गाने मार्गस्थ झाले. हा मिलन सोहळा बघण्यासाठी लाखो लोकांनी गर्दी केली होती.
१४५ वर्षांची परंपरा नागरिकांनी जपली : जगप्रसिद्ध तसेच ऐतिहासिक, पौराणिक यासह धार्मिक परंपरेची जोड असलेला बडग्या-मारबत उत्सवाचं आज नागपूरात आयोजन करण्यात आलं होतं. बडग्या आणि मारबत जगातला एकमेव असा उत्सव आहे जो, भारतात केवळ नागपूरात साजरा केला जातो. हा ऐतिहासिक परंपरा गेल्या १४५ वर्षांपासून अविरतपणे नागरिकांनी जपली आहे.
पोळ्याच्या पाडव्याला निघते मिरवणूक : पोळ्याच्या पाडव्याला बडग्या-मारबत उत्सवाचं आयोजन केलं जातं. हजारो, लाखोंच्या संख्येत नागपूरकर या उत्सवात सहभागी होतात. तर, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश राज्यातील नागरिक देखील हा ऐतिहासिक उत्सव बघण्यासाठी यंदा आले होते.
'ईडा पिडा, रोग राई घेऊन जागे मारबत' : समाजातील वाईट परंपरा, रोगराई, संकट यासह वाईट प्रवृत्ती समाजातून नष्ट व्हावेत आणि चांगल्या गोष्टींचं स्वागत केलं जावं यासाठी ही मारबतची मिरवणूक काढली जाते. गेल्या १४५ वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. या मिरवणुकीच्या दरम्यान 'ईडा पिडा, रोग राई, जादु टोना घेऊन जागे मारबत' अश्या घोषणा दिल्या जातात.
मूळ परंपरा आदिवासी समाजाची : ही ऐतिहासिक परंपरा मूळ आदिवासींची आहे. नागपुरात १८८१ सालापासून सुरू झाली. तेली समाजाच्या बांधवांनी पिवळी मारबत तयार करून तिचं दहन करण्याची प्रथा सुरू केली. पोळ्याच्या पाडव्याला लहान-लहान मुले गल्ली बोळांतून, 'ईडा-पिढा घेऊन जा रे मारबत' अशी घोषणा देत फिरतात. काठ्या, बांबू, तरटपासून मोठे पुतळे बनवले जातात, त्यावर फाटके कपडे, चिंध्या गुंडाळतात आणि विविध रंगांनी रंगवतात. मारबत बरोबर जो बडग्या असतो त्याच्या गळ्यात मोडके झाडू, फाटके कपडे, फुटके डबे, टायरचे तुकडे यांच्या माळा घालतात. बडग्याच्या हातात मुसळ आणि कमरेला उखळ बांधलेलं असतं.
मारबत आणि बडग्या मिरवणुकीमागचा इतिहास काय? : भोसले घराण्यातील बांकाबाई हिने इंग्रजांशी हातमिळवणी केली होती, त्याचा निषेध म्हणून बांकाबाईच्या, कागद आणि बांबू वापरून केलेल्या पुतळयाची, पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी भव्य मिरवणुक काढण्यात येते आणि मग त्याचं दहन होतं. यामध्ये काळी आणि पिवळी मारबत असे दोन प्रकार आहेत. बाकांबाईच्या नवऱ्याने पण या तिच्या कृत्याचा विरोध केला नाही, म्हणून त्याचाही पुतळा बनवून सोबतच त्याचीपण मिरवणुक काढतात. बकाबाईच्या नवऱ्याच्या पुतळ्याला बडग्या असे म्हणतात.
काळी आणि पिवळ्या मारबतीचं महत्त्व : काळी आणि पिवळी मारबतीसह बडगे तयार केले जातात. मारबत म्हणजे वाईट रूढी परंपरा आणि अंधश्रद्धेचं दहन आणि चांगल्या परंपरा आणि विचारांचं स्वागत. महाभारत काळाचा संदर्भ देखील या उत्सवाला दिला जातो. श्रीकृष्णाचा वध करण्यासाठी आलेल्या पुतना मावशीला प्राचीन काळी मारबत आणि लोकांचं रक्षण करणारी पिवळी मारबत अशा दोन विशाल मूर्ती तयार केल्या जातात, असाही इतिहास काही जण सांगतात. इंग्रजांच्या काळात देशात नागरिकांना एकत्र येण्यासाठी टिळकांनी ज्या पद्धतीने पुण्यात गणेशोत्सव सुरु केला. त्याच धर्तीवर नागपूर येथे 'मारबत उत्सव' सुरु करण्यात आला. गणेशोत्सवापेक्षा देखील जुना उत्सव मारबत आहे. प्राचीन काळात अनेक रूढी परंपरा होत्या, ज्या मानव जातीसाठी घातक ठरत होत्या. त्यांचं प्रतीक म्हणजे 'काळी मारबत' तर ज्या चांगल्या परंपरा आहे त्याच प्रतीक म्हणजे 'पिवळी मारबत' होय.
हेही वाचा -