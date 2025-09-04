नागपूर - स्फोटके तयार करणारी देशातील सर्वात मोठी कंपनी असलेली सोलार एक्सप्लोसिव्ह इंडस्ट्रीत रात्री उशीरा दोन वाजण्याच्या दरम्यान मोठा स्फोट झालेला आहे. या स्फोटात एका कामगाराचा मृत्यू झाला. तर दोन कामगार गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय.
सोलार एक्सप्लोसिव्ह इंडस्ट्री नागपूर अमरावती मार्गावरील बाजारगाव या ठिकाणी आहे. कंपनीतील स्फोटात एकूण १७ कामगार जखमी झाले आहेत. जखमी झालेल्या सर्वांना उपचारासाठी नागपूरच्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आलं आहे. मृतांची संख्या वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
- यापूर्वी ९ कामगारांचा झाला होता मृत्यू- दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच (डिसेंबर २०२३) सोलार एक्सप्लोझिव्ह कंपनीत झालेल्या स्फोटात नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी कंपनीतील कास्ट बूस्टर प्लांटमध्ये पॅकिंगच्या युनिटमध्ये स्फोट झाला होता.
सोलार कंपनीविषयी- सोलार कंपनीची स्थापना १९५५मध्ये करण्यात आली आहे. ही कंपनी जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त औद्योगिक स्फोटक उत्पादनासाठी ओळखली जाते. कंपनीत संरक्षण क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या दारुगोळ्यासाठी एकात्मिक सुविधा आहे. ३ लाख मेट्रिक टन स्फोटकांचे वार्षिक उत्पादन पार करणारी सोलार ग्रुप ही देशातील पहिली कंपनी आहे.
- कारखान्यात झालेल्या स्फोटावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) नेते अनिल देशमुख म्हणाले, अशा स्फोटांमुळे सावधगिरी बाळगण्याची आणि सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची गरज अधोरेखित होते. जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे. सरकारनं सुरक्षा नियमांचे योग्य पालन केले जाईल, याची खात्री करावी
