ETV Bharat / state

पुण्यापाठोपाठ नागपुरातही मद्यधुंद चालकाचा 'कारनामा', भरधाव कारनं धडक दिल्यानं लहान मुलासह तिघे जखमी - nagpur accident

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 25, 2024, 7:33 AM IST | Updated : May 25, 2024, 9:33 AM IST

nagpur accident ( Source- ETV Bharat Reporter )

Last Updated : May 25, 2024, 9:33 AM IST