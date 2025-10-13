ETV Bharat / state

नवी मुंबई : तुर्भे गावात जुन्या वादातून तरुणाचा खून; रात्रीच्या जेवणासाठी घरी बोलावलं आणि साधला 'डाव'

नवी मुंबईतील तुर्भे परिसरात एका 23 वर्षीय तरुणाची जुन्या वादातून हत्या करण्यात आली आहे. याप्रकरणी 5 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

Navi Mumbai Murder
तुर्भे गावात जुन्या वादतून तरुणाचा खून (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 8:01 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 9:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी मुंबई : येथील एपीएमसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या तुर्भे गावात जुन्या वादातून एका 23 वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. किशोर वरक असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव असून या प्रकरणी 5 जणांना अटक करण्यात आली आहे. तर आणखी तिघांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती एपीएमसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय शिंदे यांनी दिली.

रात्रीच्या जेवणासाठी घरी बोलावलं आणि साधला डाव : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हत्या झालेला तरुण व आरोपी यांच्यात पूर्वीपासून वैर होतं. हे वैर मिटवण्यासाठी विक्रम ऊर्फ विक्की पाटील याने 8 ऑक्टोबर रोजी किशोर वरक आणि त्याचे दोन मित्र अशुतोष धुर्वे व विक्की कांबळे यांना रात्रीच्या जेवणासाठी आपल्या घरी बोलावलं होतं. मात्र, वरक व त्याच्या मित्रांवर हल्ला करण्याचा पाटील याचा आधीपासूनच डाव असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. बैठकीदरम्यान त्यांच्यात वाद झाला आणि त्यानंतर पाटील व त्याच्या साथीदारांनी क्रिकेट बॅट, फायबर रॉड, सिमेंट ब्लॉक आणि दगड यांसह तिघांवर हल्ला केला.

उपचारादरम्यान किशोर वरकचा मृत्यू : या हल्ल्यात किशोर वरक याच्या डोक्यावर बॅट आणि फायबर रॉडने गंभीर वार करण्यात आले. यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. या हल्ल्यात त्याचे मित्रही जखमी झाले. तिघांनाही तत्काळ उपचारासाठी कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान किशोर वरकचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी 5 आरोपींना अटक केली आहे, तर इतर तिघांचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल : या हल्ल्यात जखमी झालेल्या आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या किशोर वरक याचा मित्र आशुतोष धुर्वे यानं दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी कारवाई करत आरोपींविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदवला आहे. तसेच, बेकायदेशीर जमाव जमवणे, दंगल घडवून आणणे अशा कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती एपीएमसी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अजय शिंदे यांनी दिली.

हेही वाचा

Last Updated : October 13, 2025 at 9:56 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KISHORE VARAK MURDER CASEAPMC POLICE STATION NAVI MUMBAICRIME NEWS MAHARASHTRAतुर्भे नवी मुंबई खूनTURBHE NAVI MUMBAI MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.