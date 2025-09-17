160 बेकरी मालकांसाठी पालिका 18 सप्टेंबरला घेणार कार्यशाळा, तर अद्यापही हरित इंधनाचा मार्ग न स्वीकारणाऱ्या भट्ट्यांवर पालिकेचा बुलडोजर फिरण्याची शक्यता
शासनाच्या निर्देशानुसार हरित इंधनाचा पर्याय स्वीकारू शकणाऱ्या 160 बेकरी मालकांसाठी पालिका 18 सप्टेंबरला कार्यशाळा घेणार आहे.
Published : September 17, 2025 at 9:56 AM IST
मुंबई – न्यायालयाच्या निर्देशानंतरदेखील अद्याप मुंबईतील बेकरी व्यावसायिकांनी आपल्या भट्ट्या अद्यापही हरित इंधन आधारित न केल्याने आता प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या भट्ट्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले असून, या अंतर्गत आता मुंबईतील तब्बल 295 बेकऱ्यांवर पालिकेचा बुलडोझर फिरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे शासनाच्या निर्देशानुसार हरित इंधनाचा पर्याय स्वीकारू शकणाऱ्या 160 बेकरी मालकांसाठी पालिका 18 सप्टेंबरला कार्यशाळा घेणार आहे. त्यात पालिका आणि महानगर गॅस लिमिटेडचे अधिकारी या बेकरी व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिलीय.
बेकरी व्यावसायिकांना आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार : मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाला जबाबदार धरत प्रशासनाने मुंबईतील बेकरी व्यावसायिकांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली होती. तसेच नोटिशीत दिलेल्या मुदतीनुसार बेकरी व्यावसायिकांनी हरित इंधनाचा वापर न केल्यास त्या भट्ट्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा या नोटिसांमध्ये देण्यात आला होता. अखेर बेकरी व्यावसायिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि न्यायालयाकडे पारंपरिक भट्ट्या हरित इंधनात रूपांतरित करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. अनेक महिने हे प्रकरण न्यायालयात सुरू होते. अखेर मागील महिन्यात न्यायालयाने हे प्रकरण निकालात काढले आणि बेकरी व्यावसायिकांना आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पालिका अधिकारी आणि बेकरी मालकांच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत ज्या बेकऱ्या स्वच्छ इंधनात रूपांतरित होऊ शकतात, त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जुन्या बेकऱ्यांचे बांधकाम पाडून नवीन बांधकाम : बेकरीचे स्वच्छ इंधनात रूपांतर करताना आवश्यक बाबी पूर्ण करून जुन्या बेकऱ्यांचे बांधकाम पाडून नवीन बांधकाम करणे, यासाठी तीन ते चार महिने लागणार आहेत. पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजनेतून बेकरी मालकांना 10 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. त्यात 35 टक्के अनुदान मिळते. कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांची कागदपत्रे स्वीकारली जाणार आहेत. महानगर गॅस आणि तीन बँका स्टॉल लावणार असून, तिथेच अर्जावर कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.
बेकऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक किंवा एलपीजीचा पर्याय विचाराधीन : या प्रकरणी माहिती देताना पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे की, झोपडपट्टीत किंवा जिथे पीएनजीची वाहिनी टाकता येणार नाही, अशा बेकऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक किंवा एलपीजीचा पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र, बेकरीसाठी लागणाऱ्या जास्त सिलिंडरच्या साठ्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. पर्यावरण रक्षणाबाबत पालिका प्रशासन गंभीर असून, बेकरी मालकांच्या अडचणींवर तत्काळ उपाय करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
