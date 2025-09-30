ETV Bharat / state

नाल्यांमधील तरंगता कचरा काढण्यासाठी पालिकेची विशेष मोहीम, पहिल्याच दिवशी काढला 25.25 मेट्रिक टन कचरा

या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी एकूण 25.25 मेट्रिक टन तरंगत्या कचऱ्याचे संकलन करत विल्हेवाट लावण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली

Municipal Corporation's special campaign to remove floating waste from drains
नाल्यांमधील तरंगता कचरा काढण्यासाठी पालिकेची विशेष मोहीम (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 10:55 AM IST

1 Min Read
मुंबई –: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सर्व प्रशासकीय विभागातील विविध ठिकाणी नाल्यांंमधून तरंगता कचरा काढण्यासाठी आज विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी एकूण 25.25 मेट्रिक टन तरंगत्या कचऱ्याचे संकलन करत विल्हेवाट लावण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली असून, त्यासाठी 73 संयंत्रे, 735 कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिक या मोहिमेत सहभागी झाल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.

विभागीय पातळीवर विशेष मोहीम राबवली : पालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबईच्या नाल्यांमधील तरंगता कचरा काढण्यासाठी महानगरपालिकेने 29 सप्टेंबर ते 13 ऑक्टोबर या कालावधीत दररोज सकाळी 11 ते दुपारी 1 या वेळेत विशेष मोहीम हाती घेतली असून, विभागीय पातळीवर ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. 735 कर्मचाऱ्यांनी 73 संयंत्राच्या सहाय्याने स्वच्छतेची कामगिरी केली. यात जेसीबी, डंपर, कॉम्पॅक्टर, कचरा संकलन करणारी वाहने, पाण्याचे टँकर, फायरेक्स मशीन, मिस्टींग मशीन आणि अन्य अद्ययावत यंत्रांचा वापर करण्यात आल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.

कांदळवन क्षेत्र वगळण्यात आल्याची महापालिकेची माहिती : प्रत्येक प्रशासकीय विभागातील प्रमुख नाल्यांचे तसेच, नाल्याभोवतालचा परिसर, उघडी गटारे आणि यातील कचऱ्याचे संकलन करण्यात आल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे. मात्र, यात कांदळवन क्षेत्र वगळण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. त्यासमवेतच झाडलोट, टाकाऊ वस्तू हटवित कचरा संकलन करून संपूर्ण परिसर स्वच्छ धुऊन काढण्याात आला. पर्जन्य जलवाहिनी विभाग यांच्याद्वारे काढण्यात आलेल्या तरंगत्या कचऱ्याची विल्हेवाट घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांच्यामार्फत करण्यात आल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.

विशेष मोहीम पुढील 14 दिवस राबवणार : दरम्यान, या मोहिमेबाबत बोलताना महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितले की, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग आणि पर्जन्य जलवाहिन्‍या विभागाचे मनुष्यबळ, स्वयंसेवी संस्थांचे कामगार तसेच नागरिकांचा सक्रिय सहभाग यांद्वारे विशेष मोहीम पुढील 14 दिवस दररोज सकाळी 11 ते दुपारी 1 या वेळेत राबविली जाणार आहे. या भागातील नागरिकांनी देखील या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन दिघावकर यांनी केले आहे.

ETV Bharat Logo

