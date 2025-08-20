ETV Bharat / state

मुंबईत पाऊस कोसळला... मिठी नदी भरली अन् राजकारण रंगलं; मिठी नदीचे मारेकरी कोण? - MUMBAI MITHI RIVER

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस पडतोय, परिणामी मिठी नदीनं धोक्याचा इशारा दिलाय.

मुंबईत पाऊस कोसळला... मिठी नदी भरली अन् राजकारण रंगलं. (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 8:40 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 8:50 PM IST

मुंबई : मुंबईत पावसाच्या आधी मुंबईतील खड्डे, मुंबईतील नालेसफाई आणि मिठी नदीतील गाळ उपसा, हे तीन मुद्दे प्रामुख्यानं चर्चेत असतात. पावसात मुंबईची तुंबई झाली की, मुंबईत पाणी का साचलं? यावरून राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपच्या फैरी झाडत असतात. 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत महाप्रलय आला होता आणि तेव्हा मिठी नदीला महापूर आला होता. त्यावेळी मिठी नदीनं आपलं रौद्ररूप दाखवलं. तेव्हा मुंबईत देखील एक मिठी नदी आहे, हे लोकांना समजलं. अन्यथा मिठी नदी हा एक नाला आहे किंवा मिठी नदी एक खाडी आहे, असा लोकांचा समज होता. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस पडतोय, परिणामी मिठी नदीनं धोक्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळं पुन्हा एकदा मिठी नदीच्या गाळ उपसाचं काम, त्यात झालेला घोटाळा, परिसरातील अतिक्रमण, कचरा, प्लास्टिक, अनाधिकृत झोपड्या, व्होट बँक, ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प, पंपिंग स्टेशन, मिठी रुंदीकरणाचं आदी प्रश्न यानिमित्तानं समोर आले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावरुन कलगीतुरा रंगला आहे. त्यामुळं मिठी नदीची खरे मारेकरी कोण? असाही प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

दरवर्षी तेच रडगाणं : गेल्या काही दिवसांपूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील नद्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. "मुंबईत पाच नद्या होत्या, त्यापैकी चार नद्या मेल्या... लोकांनी मारल्या आणि पाचवी मिठी नदी ही मरणाच्या अवस्थेत आहे," असं म्हणत राज ठाकरेंनी प्रशासन आणि सरकारवर टीका केली होती. तर गेल्या काही वर्षांपासून मिठी नदीवरून गाळ काढण्यासाठी प्रत्येक वर्षी कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा होतो. प्रत्येक वर्षी नदीतील गाळ उपसासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून कंत्राट दिलं जातं. गाळ उपसल्याचं दाखवलं जातं. गाळ नदीच्या काठावरच ठेवला जातो. मात्र मुंबईत पाऊस पडला की, नदी पुन्हा भरते. मिठी नदी धोक्याची पातळी गाठते आणि परिस्थिती पुन्हा जैसे थे... असंच चित्र गेल्या काही दिवसांपासून सुरु आहे. गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतोय. परिणामी, मिठी नदी तुंडूब भरली असून, नदीनं पुन्हा एकदा धोक्याची पातळी गाठलीय. त्यामुळं मिठी नदीतील गाळ उपसा कामात झालेल्या घोटाळ्यावरून सध्या चांगलंच राजकारण रंगलं आहे. त्यामुळं मुंबईत पाऊस पडला की, मिठी नदीत पाणी साचतं आणि आरोप-प्रत्यारोप तथा राजकारण सुरु होतं, हे दरवर्षीचेच रडगाणं झाल्याचं आता मुंबईकरांनाही माहीत झालंय.

मिठी नदीचा उगम आणि शेवट कुठं झालाय? : मुंबईत मिठी नदी आहे, हे कित्येक लोकांना माहीत नव्हतं, पण 2005 सालच्या मुंबईतील महापुरानंतर मुंबईत मिठी नदी आहे, हे लोकांना कळलं. मुंबईत एकून पाच नद्या आहेत, त्यापेकी मिठी नदी एक आहे. मिठी नदीचा उगम प्रामुख्यानं पवई आणि विहार जलाशयाच्या प्रवाहामधून होतो. मिठी नदीचं पाणलोट क्षेत्र 7,295 हेक्टर आहे. तर मिठी नदी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानमधून वाहत धारावीतून माहीमच्या खाडीमार्गातून अरबी समुद्राला मिळते. मिठी नदी एकूण 18 किलोमीटर लांबीची आहे. मात्र मिठीला आपल्या प्रवाहात धारावीत उद्योग धंद्यातील कचरा, सांडपाणी, प्लास्टिक, माहिम, ब्रांदा येथील नदीच्या काठावर रुंदीकरण वाढवून बांधलेल्या अनाधिकृत झोपड्या आदीचा सामना आज करावा लागतोय.

2005 चा महाप्रलय आणि मिठी नदी : 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत महाप्रलय आला होता. मुंबईत 24 तासांत 944 मिमी पावसाची नोंद झाली होती. परिणामी मिठी नदीला महापूर आला होता. या पुराचं पाणी मुंबईत शिरलं. त्यामुळं मोठी हानी आणि नुकसान झालं होतं. 26 जुलै 2005 या दिवसाची आजही आठवण काढली की, मुंबईकरांचा थरकाप उडतो. याआधी मुंबईत एवढं कधी पाणी भरल्याचं आठवत नाही. मुंबईत असा महायप्रलय होईल, असं शासन व प्रशासनाला वाटलं नव्हतं.

'ब्रिमस्टोवॅड' प्रकल्प : 2005 च्या घटनेनंतर मुंबई महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले. नदीत पावसाच्या पाण्याचा प्रवाह जाणार नाही, मिठी नदीला पूर येणार नाही, यासाठी पालिकेनं 2007 मध्ये 'ब्रिमस्टोवॅड' प्रकल्प राबविला. यावेळी पाणी उपसा करण्यासाठी आणि पंपिंग स्टेशन बसविले. तसंच पालिकेनं मिठी नदीच्या 8 किलोमीटर परिसरात सुरक्षित दरवाजे बसवण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 1200 कोटी रुपये होती. पाणी आडविण्यासाठी भारतातील पहिला तंत्रज्ञान प्रकल्प मिठी नदीच्या परिसरात दरवाजे बसवण्यासाठी ब्रिमस्टोवॅडच्या माध्यमातून वापरला गेला. मात्र जरी ही अद्यावत प्रणाली बसवली तरी सुद्धा मोठ्या पावसात मिठी नदी भरते, असंच दिसून येतं.

नदी ही एक जिवंत परिसंस्था : मिठी नदीच्या अतिक्रमणावरुन पर्यावरण तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. "मिठी नदीच्या दोन्ही काठावरील अतिक्रमण हटवून काठ नैसर्गिक स्थितीमध्ये आणायला हवेत. जेणेकरून नदीच्या पुराचं पाणी शोषून घ्यायला मदत होईल. नदीला नाल्यासारखं बंदिस्त करून, तिच्यामधून फक्त गाळ काढल्यानं काम होणार नाही. नदी ही एक जिवंत परिसंस्था असते, तिला तिच्या नैसर्गिक अवस्थेत परत नेऊन तसं ठेवणं महत्त्वाचं आहे," असं पर्यावरण तज्ज्ञ, कीर्ती अमृतकर-वाणी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

अनाधिकृत झोपड्या आणि व्होट बँक : "पावसाच्या आधी मिठी नदीमधील गाळ काढण्यासाठी दरवर्षी करोडो रुपयांचा चुराडा होतो. धारावी, माहिम आणि ब्रांदा इंथ नदीत भराव घालून शेकडो झोपड्या अनाधिकृतपणे बांधल्या आहेत. येथील नागरिक दररोज नदीत घाण पाणी, कचरा, प्लास्टिक इत्यादी फेकतात. त्यामुळं नदीत घाणीचं साम्राज्य वाढत असून, पर्यावरणाचा ऱ्हास होत प्रदूषण वाढतंय. दुसरीकडे येथे राहणाऱ्या लोकांचे देखील आरोग्य धोक्यात आहे. महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही नदीच्या बाजूला तीस फूट जागा असणं आवश्यक आहे. तसा नदी नियम आहे. मात्र, मिठी नदीच्या बाजूलाच म्हणजे काठावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या बांधल्या आहेत. या झोपड्या येथून हटवण्याची हिम्मत राजकारण्यांमध्ये नाही. कारण इथं राहणारी ही माणसं नसून, ती राजकारणी पुढाऱ्यांसाठी व्होट बँक आहे. जर येथील अतिक्रमण कमी झालं, लोकांनी पुढाकार घेऊन जनआंदोलन उभं केलं, मिठी नदीबाबात जनजागृती केली, लोकं रस्त्यावर उतरली, तरच मिठी नदी जिंवत राहिल," असं पर्यावरण तज्ज्ञ सुरेश चोपणे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

मिठीवरुन आरोप-प्रत्यारोप : मुंबईतील खड्डे बुजवणे, मुंबईतील नाले सफाई आणि मिठी नदी साफ करणं, यासाठी करोड रुपये खर्च केले जातात. दरम्यान, मागील तीन-चार वर्षांपासून पालिका प्रशासन आहे. मात्र, गेली 25 वर्ष शिवसेना (उबाठा) पक्षाची पालिकेवर सत्ता होती. त्यामुळं पालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करतायेत. रस्तावरील खडे, आणि मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी कंत्राट हे आपल्याच माणसाला, निकटवर्तीयांना दिलं जातं, असा आरोप महायुतीनं केलाय. तर मिठी नदीचा गाळ साफ करण्यासाठी आदित्य ठाकरेंनी अभिनेता दिनो मोरया याच्या भावाला कंत्राट दिलं होतं. यात मोठा घोटाळा, भ्रष्टाचार झाला असा आरोप भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी केला होता. यानंतर मिठी नदी कामाच्या घोटाळात सत्ताधाऱ्यांकड़ून आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षावर मोठी टीका केली जातेय.

घोटाळा कोणी केलाय, हे सर्वांना माहीत... : "आता मुंबईत गेल्या दोन दिवसात जो पाऊस पडला, हा 300 मिलिमीटर पाऊस पडलाय. त्यामुळं मिठी नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. नदीत पाणी भरलं आहे. पण नदीतील व्यवस्थित गाळ काढला असता किंवा यात घोटाळा केला नसता तर ही वेळ आली नसती. हे काम कोणी केलं आणि घोटाळा कोणी केलाय, हे सर्वांना माहीत आहे," असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेचं (उबाठा) नाव न घेता लगावला. दरम्यान, आता मुंबईत गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पाऊस पडतोय. परिणामी मिठी नदी तुंडूब भरली असून, नदीनं पुन्हा एकदा धोक्याची पातळी गाठलीय. त्यामुळं मिठी नदीतील गाळ उपसा कामात झालेल्या घोटाळ्यावरून विरोधक-सत्ताधारी यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगताना पाहायला मिळतोय.

मुंबईतील असलेल्या पाच नद्या

1. दहिसर नदी

2. मिठी नदी

3. ओशिवरा नदी

4. पोईसर नदी

6. तानसा नदी

मिठीच्या कामाचा खर्च

- 2005 ते 2017 या कालावधीत पालिकेनं मिठीचं खोलीकरण, रुंदीकरण, व गाळ काढण्यासाठी साधारण 659.83 कोटी खर्च

- 2018 ते 2019 मध्ये पालिकेनं मिठी नदीच्या रुंदीकरण व गाळ काढण्यासाठी 470 कोटींचा खर्च

- 2020 ते 2021 या दरम्यान पालिकेनं मिठी नदीच्या व इतर नाल्यांच्या गाळ काढण्यासाठी 62 कोटी खर्च

- 2021 रोजी मिठीच्या स्वच्छतेसाठी 569 कोटी खर्चास मंजुरी

- दरवर्षी मिठी नदीतील गाळ सफाईवर 90 कोटीपेक्षा अधिक खर्च

मिठीसाठी पालिकेकडून इतर कामं

- इंटर सेफ्टचे बांधकाम

- मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणं

- मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणं

- अंतर्गत भिंत, सेवा रस्ता,

- संरक्षक भिंत, फ्लड गेट, पम्पिंग यंत्रणा

- पंपिंग स्टेशन उभारणं

