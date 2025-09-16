मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या तलावांमध्ये तीन वर्षातील सर्वाधिक जलसाठा, उन्हाळ्यातीलही जलसंकट टळणार!
मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या तलावांतील पाणीसाठ्याची आकडेवारी मुंबई महापालिकेनं प्रसिद्ध केली. मुंबईतील तलावांमध्ये सध्या मागील तीन वर्षातील सर्वाधिक साठा आहे.
Published : September 16, 2025 at 5:57 PM IST
मुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबईत पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली आहे. या पावसामुळं मुंबईकरांना उकाड्यापासून आराम मिळाला असून याच पावसानं मुंबईकरांची तहानदेखील भागवली आहे. मागील काही दिवस सुरू असलेल्या सततच्या पावसानंतर मुंबईला पिण्याचं पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमधील पाणीसाठा मंगळवारी सकाळी जवळपास 14.30 लाख दशलक्ष लिटर झाला आहे. मागील तीन वर्षातील हा सर्वाधिक जलसाठा आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महापालिकेनं दिली.
मुंबईकरांची चिंता मिटली : मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या तलावांतील पाणीसाठ्याची आकडेवारी मुंबई महापालिकेनं प्रसिद्ध केली. मुंबईची दैनंदिन पाण्याची गरज मुंबई, ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या अप्पर वैतरणा, तानसा, तुळशी, मोडक सागर, मध्य वैतरणा, भातसा आणि विहार या सात तलावांद्वारे भागवली जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या सातही तलावांमध्ये एकूण पाण्याची पातळी 14.30 लाख दशलक्ष लिटरवर पोहोचली आहे. ती या तलावांच्या एकूण क्षमतेच्या 98.82 टक्के इतकी आहे. सध्या महापालिकेकडं 98.82 टक्के पाणीसाठा आहे. या सर्व सात तलावांची एकूण पाणी साठवण क्षमता 14.47 लाख दशलक्ष लिटर इतकी आहे. जेव्हा तलावात इतका पाणीसाठा जमा होईल तेव्हा सातही तलाव 100 टक्के भरलेली असतील, अशी माहिती महापालिकेनं दिली आहे.
ऑगस्टनंतर पाणी साठ्यात वाढ : मागील वर्षी याच दिवशी म्हणजे 16 सप्टेंबर2024 मध्ये तलावाची पाण्याची पातळी 98.71 टक्क्यांवर पोहचली होती. तर, 2023 मध्ये पाणीसाठा 96.98 टक्के होता. यावर्षी मान्सून लवकर आल्यानं आणि मे महिन्यात सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यानं सर्व तलाव नेहमीपेक्षा लवकर भरले. तसंच सर्व तलावांनी जुलैच्या सुरुवातीला 70 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला. पहिला तलाव मोडक सागर जुलैच्या सुरुवातीला काठोकाठ भरला. पण, जून आणि जुलै महिन्यात अपुऱ्या पावसामुळं बराच काळ तलावाची पातळी सुमारे80 टक्क्यांवर स्थिर राहिली. ऑगस्टमध्ये मुसळधार पावसानंतरच त्यात वाढ झाली अशी माहिती महापालिकेनं दिली
उन्हाळ्यात पाणी कपातीची शक्यता कमी : मागील काही दिवसांपासून तलावांमधील पाण्याची पातळी सुमारे 98 टक्के आहे. मागील आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे रविवारी रात्रीपासून मुंबई महानगर प्रदेशात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं मंगळवारी सकाळी तलावांमधील पाण्यानं 2025 मधील सर्वोच्च पातळी गाठली. मुंबईकरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा असल्यानं सध्याचा पाणीसाठा पुढील 300 दिवस मुंबईला पुरेल, असं पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंते पुरुषोत्तम माळवदे यांनी सांगितलं. जलाशयांमध्ये सध्या असलेला पुरेसा पाणीसाठा आणि हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढचे आणखी काही दिवस परतीच्या मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ही स्थिती लक्षात घेता येत्या उन्हाळ्यात पाणी कपातीची शक्यता कमी आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनानं दिली आहे.
