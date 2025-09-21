मुंबईकरांची पाण्याची चिंता मिटली! वर्षभर पुरेल इतका धरणांमध्ये पाणीसाठा
मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी सातही धरणं भरलेली आहेत. त्यामुळं पुढील वर्षभरासाठी मुंबईकरांची पाण्याची चिंता पूर्णपणे मिटली आहे.
Published : September 21, 2025 at 4:09 PM IST
मुंबई : मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याबाबत एक मोठी आणि खुशखबर समोर येत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी सातही धरणं भरलेली आहेत. त्यामुळं पुढील वर्षभरासाठी मुंबईकरांची पाण्याची चिंता पूर्णपणे मिटली आहे. दरम्यान, यावर्षी तुफान पडलेल्या पावसामुळं मुंबईला पाणी पुरवठा करणारी सातही धरणं तुडुंब भरलेली आहेत, त्यामुळं मुंबईकरांना वर्षभर पुरेल एवढा पाणीसाठा धरणांमध्ये असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेचे जल अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी दिली आहे.
पाणीपुरवठा करणारी सातही धरणं भरली : मुंबईकरांच्या पाण्याच्या पाण्याची चिंता आता मिटली आहे. कारण यावर्षी पाऊस चांगला पडला आहे. पाऊस अजूनही बरसत आहे. परिणामी मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी धरणं तुडूंब भरली आहेत. मुंबईला अप्पर वैतरणा, तानसा, मोडक सागर, विहार तलाव, पवई तलाव, तुळशी तलाव, भातसा तलाव या सात प्रमुख धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. ही सातही धरणं आता 99 टक्के क्षमतेनं भरली आहेत. या धरणातून पुढील वर्षभर मुंबईकरांना पाणीपुरवठा होईल, एवढा पाणीसाठा आहे. या सातही धरणातील मुबलक पाणी साठ्यामुळं मुंबईकरांची जून 2026 पर्यंत पाण्याची तहान भागणार असून, मुंबईकरांवरील पाणी कपातीचं संकट टळलं आहे.
मुंबईला रोज 4000 दशलक्ष लिटर पाणी : मुंबईकरांना दररोज साधारण 4000 दशलक्ष लिटर पाणी लागते. मुंबईतील वाढती लोकसंध्या लक्षात घेता भविष्यात आणखी धरण बांधले जाणार आहे. सध्या गारगाई धरणाचं काम सुरु आहे. तसंच मुंबईत सध्या 22,000 पेक्षा अधिक जलजोडण्या करण्यात आल्यात. यामुळं पाण्याची जी चोरी होत होती. ती कमी झाली आहे. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून, जमिनीखाली गळती शोधून दुरुस्त करणं मोठं आव्हानात्मक काम असतं. पण पालिका प्रशासन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पाणी गळती थांबवत आहे. सध्या मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे सातही धरण फुल्ल झाल्यामुळं पुढील वर्षापर्यंत मुंबईकरांनी पाण्याची चिंता करु नये, असं मुंबई महानगरपालिकेचे जल अभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
- आपली तरुणाई फक्त देशभक्तीचीच नशा करेल : 'नमो युवा रन'चं उद्धाटन केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला विश्वास
- अतिवृष्टीमुळे नांदेडमधील शेतकऱ्यांना 100 टक्के नुकसानभरपाई; सोमवारपासून आर्थिक मदत थेट खात्यात!
- नवरात्र महोत्सव 2025 विशेष : सप्तशृंगी गडावर नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी होणार पंचामृत महापूजा