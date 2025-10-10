ETV Bharat / state

मेट्रो लाईन तीनला मुंबईकरांचा प्रचंड प्रतिसाद, पहिल्याच दिवशी गैरसोयीबद्दल मुंबईकरांची नाराजी

मेट्रो स्थानकात दाखल झाल्यावर प्रवाशांना AVTM मशीन आणि तिकीट खिडकीवरदेखील तिकीट खरेदी सुविधा देण्यात आली आहे.

Mumbaikars overwhelming response to Metro Line 3
मेट्रो लाईन तीनला मुंबईकरांचा प्रचंड प्रतिसाद (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 12:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई – बहुप्रतीक्षित मुंबई मेट्रो 3 अ‍ॅक्वा लाईन गुरुवारपासून प्रवाशांसाठी खुली झालीय. आरे ते कफ परेड मार्गिका सुरू झाल्यानंतर गुरुवारी पहिल्याच दिवशी सुरुवातीच्या काही तासांत अनेकांना ऑनलाइन तिकिटे बुक करताना अडचणी आल्यात. मेट्रो लाईन तीन संपूर्ण मार्गिका भुयारी असल्याने मेट्रो स्थानकात उतरल्यावर मोबाईल नेटवर्क जाते. त्यामुळे मोबाईल नेटवर्कच्या कमतरतेमुळे प्रवाशांना ऑनलाइन तिकिटे बुक करण्यात अडचणी येत होत्या. तर दुसरीकडे मेट्रोचा पहिलाच दिवस असल्याने शाळकरी मुलांसह ज्येष्ठ नागरिकांनी देखील फिरण्याचा आनंद घेतला.

प्राधिकरणाने सायंकाळी अॅप अपडेट केल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा : मेट्रो स्थानकात दाखल झाल्यावर प्रवाशांना AVTM मशीन आणि तिकीट खिडकीवरदेखील तिकीट खरेदी सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, मोबाईल नेटवर्कच्या कमतरतेमुळे प्रवाशांना UPI पेमेंट करणे, ऑनलाइन तिकिटे काढणे आणि कॉल करणे देखील अशक्य झाले. प्रवाशांच्या सेवेसाठी मेट्रो प्राधिकरणाने ओपन वायफाय सुविधा दिली असली तरी ‘मुंबई मेट्रो 3’ असे नाव असलेला वायफाय कनेक्ट होतो. मात्र, त्याला नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन असा मेसेज येतो. त्यामुळे प्रवाशांनी तक्रार केली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे MMRDA ने ज्या ‘मुंबई वन’ ॲपची घोषणा केली ते ॲप दुपारपर्यंत अपडेट केले नसल्याने त्यात आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेडपर्यंतची स्थानके ॲपवर नव्हती. मात्र प्राधिकरणाने सायंकाळी अपडेट केल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला.

पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांचा मेट्रो सेवेला उत्तम प्रतिसाद : मेट्रो लाईन तीन मुंबईकरांच्या सेवेत आल्यानंतर एका दिवसात 1 लाख 56 हजार 456 मुंबईकरांनी गुरुवारी प्रवास केल्याची माहिती मेट्रो प्राधिकरणाने दिली असून, पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांचा मेट्रो सेवेला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. तर दुसरीकडे पहिल्याच दिवशी हौशी प्रवाशांमुळे पीक अवरमध्ये विधान भवन मेट्रो स्थानकावर एकाच वेळी 700हून अधिक प्रवासी जमल्याने कामावरून घरी जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गर्दीचा सामना करावा लागला.

प्रवेशद्वार तात्पुरते सुमारे 10 मिनिटांसाठी बंद : याबाबत मेट्रो प्राधिकरणाला विचारण्यात आले असता, “संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी विधान भवन स्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी अपवादात्मकपणे जास्त होती. गर्दीची सुरळीत हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी, स्थानकावरील सात प्रवेशद्वारांपैकी एक प्रवेशद्वार तात्पुरते सुमारे 10 मिनिटांसाठी बंद करण्यात आले. आमच्या ऑन-ग्राउंड कर्मचारी आणि सुरक्षा पथकांनी परिस्थिती तातडीने हाताळली,” अशी माहिती मेट्रो व्यवस्थापनाने दिली आहे.

व्हॉट्सअपद्वारे देखील तिकीट काढता येणार : पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना मेट्रो स्थानकावर तिकीट काढण्यासाठी आलेले अडथळे, मुंबई वन ॲपवरील मर्यादा लक्षात घेता आता मेट्रो प्राधिकरणाने व्हॉट्सअप तिकीट सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली असून, प्रवाशांना आता व्हॉट्सअपद्वारे देखील तिकीट काढता येणार आहे. एमएमआरसीने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर एक क्यूआर कोड आणि व्हॉट्सअॅप नंबर दिला असून, प्रवाशांनी केवळ फक्त "हाय" मेसेज पाठवून सहज तिकीट बुक करता येणार आहे. प्रवासी +91 9873016836 या नंबरवर व्हॉट्सअॅपद्वारे तिकिटे बुक करू शकतात, असे मेट्रो प्राधिकरणाने म्हटले आहे.

हेही वाचाः

For All Latest Updates

TAGGED:

MUMBAI METROAVTMMUMBAI ONEमुंबई वनMETRO LINE 3

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.