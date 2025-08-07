मुंबई - राज्य सरकारनं ८ ऑगस्ट रोजी नारळी पौर्णिमेनिमित्त सार्वजनिक शासकीय सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि दूरस्थ आणि ऑनलाईन शिक्षण केंद्राच्या ८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
यंदा राज्य सरकारकडून नारळी पौर्णिमा ८ ऑगस्ट आणि ज्येष्ठ गौरी विसर्जनाची २ सप्टेंबर रोजी स्थानिक सार्वजनिक सुट्टी जाहीर झाल्याचे परिपत्रकाद्वारे विद्यापीठाला कळवण्यात आलं. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाच्या नियोजित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचं विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलं आहे.
परीक्षांच्या सुधारित तारखा लवकरच जाहीर केल्या जाणार- शुक्रवारी नियोजित वेळापत्रकानुसार सकाळच्या सत्रात फार्मसी आणि एमएड तर दुपारच्या सत्रात एमए आणि एमकॉमच्या परीक्षांचे नियोजन होते. मात्र, ७ ऑगस्ट रोजी सुट्ट्यांचे परिपत्रक जरी झाल्यानंतर या नियोजित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. संबंधित परीक्षांच्या सुधारित तारखा लवकरच जाहीर केल्या जाणार आहेत. याबाबतचे परिपत्रक विद्यापीठातर्फे प्रसिद्ध केले जाणार असल्याचे संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ डॉ. पूजा रौंदळे यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा विचार करता या परीक्षा लवकरात लवकर नियोजित केल्या जातील, असे रौंदळे यांनी नमूद केले.
पुढच्या आठवड्यातील शनिवारी परीक्षा घेणे शक्य- नैसर्गिक आपत्ती, राष्ट्रीय दुखावटा, अचानक घडलेली अतिभयंकर घटना यामुळे सुट्टी देणं भाग पडते. अशावेळी जर घ्याव्या लागलेल्या सुट्टीदरम्यान परीक्षा असतील तर या परीक्षा त्याच आठवड्याच्या शनिवारी घेतली जाऊ शकते. कारण शनिवारी कोणतीही परीक्षा विद्यापीठाकडून नियोजित केली जात नाही. त्यामुळे अशा सुट्ट्यांच्या दिवशी असलेली परीक्षा शनिवारी घेतली जाऊ शकते, असे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलं आहे.
- परीक्षेच्या आधी एक दिवस सुट्टीचा निर्णय झाल्यानं विद्यापीठाला नियोजित परीक्षा पुढे ढकलावी लागली आहे. सरकारकडून सार्वनिजक सुट्ट्यांच्या बाबतीत नियोजनाचा अभाव दिसत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
