मुंबईत 14 पाकिस्तानी दहशतवादी घुसले, 34 वाहनांमध्ये बॉम्ब लपवल्याचा दावा; वाहतूक पोलिसांना आलेल्या मेसेजमुळं खळबळ

3 सप्टेंबरला मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या व्हॉट्सअप नंबरवर धमकीचा मेसेज आला. मुंबईत 34 वाहनांमध्ये 400 किलो आरडीएक्स पेरल्याची धमकी दिली. या प्रकरणात पोलिसांचा तपास सुरू आहे.

whatsapp threat Pakistani terrorists
संग्रहित- मुंबई पोलीस (Source- ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2025 at 2:12 PM IST

मुंबई : सर्वत्र गणेशोत्सवाची धूम सुरू असताना मुंबई वाहतूक पोलिसांना आलेल्या एका मेसेजनं खळबळ उडवून दिली आहे. मुंबईत 14 पाकिस्तानी दहशतवादी घुसले असून 34 वाहनांमध्ये बॉम्ब लपवल्याचा दावा मेसेजमध्ये करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव मंडळांना सावध राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

400 किलो आरडीएक्सचा वापर करून गणपती विसर्जनादरम्यान हल्ला घडवला जाईल, असा मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर धमकीचा मेसेज आला. त्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होऊ शकते, असे मेसेजमध्ये म्हटलं. हा हल्ला 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यापेक्षा मोठा असल्याचा उल्लेख संदेशात आहे. ‘लष्कर-ए-जिहादी’ नावाच्या दहशतवादी संघटनेनं हा मेसेज पाठवल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. गणेश विसर्जनानिमित्त गिरगाव चौपाटी, जुहू बीच आणि इतर विसर्जन स्थळांवर होणारी गर्दी लक्षात घेता पोलिसांनी धमकीची गंभीरपणं दखल घेतली आहे.

शहरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त- धमकी मिळताच मुंबई पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस), सायबर सेल आणि केंद्र सरकारच्या गुप्तचर यंत्रणांना याची माहिती देण्यात आली आहे. मेसेज पाठवणाऱ्याचा शोध घेण्यासाठी सायबर सेल सक्रिय झाली आहे. मुंबई शहरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. सार्वजनिक ठिकाणं, विसर्जन मार्ग, रेल्वे स्थानकं आणि गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. ड्रोन, सीसीटीव्ही आणि अतिरिक्त मनुष्यबळाद्वारे शहरावर करडी नजर ठेवली जात आहे. मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आणि संशयास्पद हालचाल किंवा वस्तू आढळल्यास तात्काळ 100 क्रमांकावर किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधण्याचं आवाहन केलं आहे.



यापूर्वीही मिळाल्या होत्या धमक्या- मुंबई पोलिसांना यापूर्वीही हल्ल्याच्या अशा धमक्या मिळाल्या आहेत. वरळीतील फोर सीझन हॉटेल, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि रेल्वे बॉम्बनं उडवून देण्याच्या धमक्यांचा यात समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये तपासानंतर कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नव्हती. मात्र, 2008 मधील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा धमक्या गांभीर्यानं घेतल्या जातात. त्यामुळं पोलिसांनी तपासाची चक्रं अतिवेगानं फिरवली आहेत.

