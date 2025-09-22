ETV Bharat / state

कोकणकरांना खूशखबर : दसऱ्याला कोकणात धावणार बहुप्रतिक्षित रो-रो सेवा; सागरी महामंडळाच्या प्रयत्नांना यश

बहुप्रतिक्षित असलेली मुंबई ते रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग रो रो सेवा दसऱ्याला धावणार आहे. सागरी महामंडळाच्या प्रयत्नांना यश आलं आहे.

Mumbai To Sindhudurg Ro Ro Service
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग रो रो सेवा (Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 6:29 PM IST

2 Min Read
मुंबई : रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फेरी बोटीनं आपल्या गाडीसह जाण्याचं कोकणवासीयांचं मागील अनेक वर्षांचं स्वप्न आता सत्यात उतरणार आहे. मुंबई -कोकण दरम्यान प्रवासी व वाहनांसाठीची रो-रो फेरी सेवा दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर सुरू करण्याची तयारी सुरु असून, सागरी महामंडळानं त्यासाठी कंबर कसली आहे. गणपतीत कोकणकरांना फेरीबोटीनं आपल्या गावाला जाता येईल, असं आश्वासन मंत्री नितेश राणे यांनी दिलं होतं. ज्यावेळी या बोटीचा प्रवाशांसोबत प्रवास होणं अपेक्षित होतं, त्यावेळी या बोटीची चाचणी घेण्यात आली. मात्र, आता सागरी महामंडळाच्या प्रयत्नानंतर अखेर दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ही बोट सुरू होणार आहे.

Mumbai To Sindhudurg Ro Ro Service
अडथळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे पुढे ढकलली सेवा : गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र व राज्यस्तरीय परवानग्या, हवामान अडथळे आणि तांत्रिक कारणांमुळे ही सेवा वारंवार पुढं ढकलली जात होती. मात्र आता सर्व प्रशासकीय परवानग्या या मार्गावरील रोरो सेवेला मिळाल्या असून हवामानाची स्थिती देखील प्रवासी वाहतुकीसाठी आता अनुकूल असल्याचं सागरी महामंडळानं म्हटलं आहे. त्यामुळे दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावरच या ऐतिहासिक सेवेचं उद्‌घाटन करण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

Mumbai To Sindhudurg Ro Ro Service
उत्सवाला कोकणकर जातात गावाला : गणपती, होळी, शिमगा या काळात हजारो कोकणकर मुंबईतून गावाला जातात. गणपतीत तर अर्धी मुंबई खाली होते, असं गमतीनं म्हटलं जाते. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात मुंबईतील नोकरदार वर्गाचं कोकणाच्या दिशेनं प्रस्थान होत असल्यानं महामार्गावरील तासंतासची वाहतूककोंडी, अपघातांचा धोका, रेल्वेत तिकीटासाठीची धावपळ यामुळे प्रवास नेहमीच त्रासदायक ठरत होता. मात्र आता रो-रो सेवेच्या सुरुवातीमुळे प्रवाशांना सुरक्षित, जलद आणि आरामदायी प्रवासाचा पर्याय मिळणार आहे.

Mumbai To Sindhudurg Ro Ro Service
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग रो रो सेवेतील आसनव्यवस्था (Reporter)

वाहन क्षमता : 50 चारचाकी आणि 30 दुचाकी : आधीच लांबणीवर गेलेली ही रोरोसेवा वेळेत सुरू करण्यासाठी सागरी महामंडळानं तांत्रिक आणि प्रशासकीय तयारी पूर्ण केली. जेट्टीवर प्रवाशांसाठी बैठकीची सोय, वाहनांसाठी स्वतंत्र लोडिंग-अनलोडींग प्लॅटफॉर्म, तसेच सुरक्षित उतार व चढाव यासाठी योग्य उपाययोजना केली जात आहेत. जयगड आणि विजयदुर्ग इथं जेट्टीवरून शहरात जाण्यासाठी बसेसची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच, हवामान अहवालावर नजर ठेवून समुद्रस्थिती अनुकूल असल्यास ताबडतोब सेवा सुरू करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.

Mumbai To Sindhudurg Ro Ro Service
मुंबई ते रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग मार्गावर रो-रो सेवेची प्रायोगिक चाचणी : मुंबई ते रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग मार्गावर रो-रो सेवेची प्रायोगिक चाचणी गणपती काळात यशस्वीरित्या पार पडली. तब्बल साडेतीन तासांचा हा प्रवास सुरळीत झाला. वेग, प्रवासी क्षमता व सुरक्षा तपासणी समाधानकारक ठरली. सागरी सुरक्षा यंत्रणांकडूनही हिरवा कंदील मिळाला असल्याची माहिती सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. प्रवाशांसह वाहन ने-आणीत कोणतीही तांत्रिक अडचण आली नाही. त्यामुळे दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ही सेवा सुरू करण्यास आता कोणताही अडथळा नसल्याचं सागरी महामंडळानं म्हटले आहे.

