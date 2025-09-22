ETV Bharat / state

मेट्रोच्या मागोमाग मुंबईत ‘पॉड टॅक्सी’ येणार; धावणार कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्टेशनदरम्यान

मुंबईत पॉड टॅक्सी धावणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत दिली. ही पॉड टॅक्सी कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानकादरम्यान धावणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Reporter)
Published : September 22, 2025 at 11:24 PM IST

मुंबई : शहरं झपाट्यानं वाढताहेत, त्यामुळे लोकांना कामाच्या जागी पोहोचायला खूप अंतर कापावं लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणं आणि लोकांना ‘लास्ट माइल कनेक्टिव्हिटी’ देणं आता गरजेचं आहे. त्याचदृष्टीनं ‘पॉड टॅक्सी’ ही सेवा सुरू करावी, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत सांगितलं. मुख्यमंत्री म्हणाले, "कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्टेशनदरम्यानच्या ‘बिझनेस डिस्ट्रिक्ट’साठी ही सेवा खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. या भागात भविष्यात बुलेट ट्रेन स्टेशन आणि मुंबई उच्च न्यायालयामुळे लोकांची गर्दी वाढणार आहे. सध्याच्या वाहतूक व्यवस्थेवर याचा ताण येऊ शकतो, त्यामुळे लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी पॉड टॅक्सी हा चांगला पर्याय आहे."

सिंगल कार्डवर सुविधा मिळणार : "मुंबईत सगळ्या वाहतूक सेवांसाठी एकच कार्ड वापरता यावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या सिंगल कार्डनेच पॉड टॅक्सीची सुविधाही मिळाली पाहिजे," असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच, "कुर्ला आणि वांद्रे स्टेशन परिसराचा विकास करताना पॉड टॅक्सीचा विचार करावा. कुर्ला स्टेशनजवळच्या पोलीस निवासस्थानाच्या जागेऐवजी पोलिसांना तिथेच दुसरी जागा द्यावी आणि वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधल्या इमारती पॉड टॅक्सीने स्टेशनशी जोडाव्यात," असंही त्यांनी सुचवलं.

बैठकीला कोणकोण होते? : "या भागाचं व्यावसायिक महत्त्व पाहता, जागतिक दर्जाची सेवा देण्याची काळजी घ्यावी. स्टेशनबाहेरच्या स्कायवॉकचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, यासाठी चांगल्या कल्पना राबवाव्यात," असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. या बैठकीला मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त संजय मुखर्जी, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, प्रधान सचिव (गृह) अनुप कुमार सिंग उपस्थित होते. संजय मुखर्जी आणि देवेन भारती यांनी सादरीकरण केलं.

पॉड टॅक्सी म्हणजे काय? : पॉड टॅक्सी ही ड्रायव्हरविरहित, इलेक्ट्रिक आणि लहान आकाराची वाहनं आहेत, जी ठराविक मार्गावर स्वयंचलितपणे चालतात. ही वाहनं जमिनीपासून 5 ते 10 मीटर उंचीवर विशेष ट्रॅकवरून प्रवास करतात आणि मर्यादित संख्येनं प्रवासी वाहून नेऊ शकतात. भारतात मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) आणि उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे पॉड टॅक्सी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

पॉड टॅक्सीची प्रमुख वैशिष्ट्ये ड्रायव्हरविरहित तंत्रज्ञान: पॉड टॅक्सी पूर्णपणे स्वयंचलित असतात, त्यामुळे चालकाची गरज भासत नाही. हे तंत्रज्ञान प्रवासाला सुरक्षित आणि कार्यक्षम बनवते.

इलेक्ट्रिक वाहने: विजेवर चालणारी ही वाहने पर्यावरणस्नेही असून, प्रदूषण कमी करण्यास योगदान देतात.

पर्सनल रॅपिड ट्रान्झिट (PRT): पॉड टॅक्सी जलद आणि सोयीस्कर वैयक्तिक वाहतूक सेवा प्रदान करते, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचतो.

उंचावरील ट्रॅक : जमिनीपासून उंचावर असलेल्या विशेष ट्रॅकवर ही वाहने चालतात, ज्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळली जाते.

