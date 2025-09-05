मुंबई – मुंबई उपनगरातील लोकल रेल्वे ही शहराची जीवनवाहिनी मानली जाते. करोड रुपये देऊनही राज्य सरकारला लोकलमधून मिळणाऱ्या नफ्यात हिस्सा नाही. तसेच लोकलबाबतचे अधिकार नाहीत. सर्व महत्त्वाचे निर्णय केंद्र सरकारच्या टेबलावरच अडकतात. हा अन्याय थांबवण्यासाठी लोकलचा ताबा त्वरित महाराष्ट्र सरकारकडं द्यावा, अशी मागणी माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी केली आहे.
समीर झवेरी यांनी सांगितलं, उपनगरीय लोकलसाठी ५० टक्के खर्चवाटप योजनेतर्गत राज्य सरकारनं २,८८६ कोटी रुपये दिले आहेत. पुढे आणखी २२,७४९ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याचाच अर्थ एकूण २५,६३५ कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून जात असूनही लोकल चालविण्याचं आणि त्या संदर्भात निर्णयप्रक्रियेचा ताबा केवळ केंद्राकडंच आहे. फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जात राहतात. योजना कागदावरच राहताना मुंबईकरांचे जीव जातात. त्यामुळे मुंबई उपनगरी लोकलचं संचालन महाराष्ट्र शासनानं हाती घ्यावं. जेणेकरून लोकलबाबतचे निर्णय जलद होतील. प्रवाशांची सुरक्षितता वाढून अपघात टाळता येतील, असे विश्वास झवेरी यांनी व्यक्त केला.
लोकलचा कारभार संपूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. दररोज ८० लाखांहून अधिक प्रवासी लोकलमधून प्रवास करतात. मात्र, त्यांची सुरक्षितता, सुविधा आणि सेवा सुधारणा याबाबतचे अनेक निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात-माहिती अधिकार कार्यकर्ते, समीर झवेरी
मुंबई उपनगरी लोकल प्रकल्पासाठी राज्याचा खर्च
- आतापर्यंतचा खर्च ; २,८८६ कोटी
- भविष्यातील तरतूद ;२२,७४९ कोटी
- राज्याचा एकूण वाटा; २५,६३५ कोटी
(आरटीआयमधील आकडेवारी)
- मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (MUTP) अंतर्गत २३ जुलै २०१० रोजी भारत सरकारनं प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, प्रकल्पाचा खर्च महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारमध्ये ५०:५० च्या प्रमाणात विभागाला जाईल, असे ठरवण्यात आलं. मुंबई उपनगरी रेल्वे नेटवर्कमधील सुधारणा, नव्या गाड्या आणि तांत्रिक बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या योजना वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यामागचे महत्वाचं कारण म्हणजे रेल्वेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. यात राज्य सरकार आतापर्यंत फक्त आर्थिक योगदान देत आलं आहे. गर्दी कमी करणं, सुविधा वाढवणं, सुरक्षा बळकट करणं या सर्व बाबतीत केंद्राची मंजुरी आवश्यक असते, असे आरटीआय कार्यकर्ते यांनी सांगितलं.
राज्याचा आर्थिक वाटा (५० टक्के खर्चवाटप योजनेअंतर्गत)
प्रकल्प राज्याचा वाटा (कोटी)
- एमयुटीपी १ -८७५.८५ कोटी
- एमयुटीपी २ - १४७५. ३६ कोटी
- १२ डब्यांची लोकल ५३५. ५७ कोटी
- एमयुटीपी -३ - ५९०४.७१ कोटी
- एमयुटीपी ३ अ - १६८४५ कोटी
- एकूण - २५,६३५. ४९ कोटी
लोकलचा ताबा महाराष्ट्र सरकारकडं द्यावा- ईटीव्ही भारतशी बोलताना समीर झवेरी यांनी सांगितलं की, २००९ साली भारतीय रेल्वेच्या आरडीएसओ म्हणजे रेल्वे डिझाइन आणि मानक संघटनेनं १८ डब्यांचे लोकल चालविण्यासाठी मान्यता दिली होती. मात्र, १८ डबे सोडा रेल्वेला अजून १५ डब्यांची लोकल पूर्ण क्षमतेनं चालवणंही जमलं नाही. हा निर्णय वेळेत झाला असता, तर अनेक प्रवाशांचे जीव वाचले असते. त्यामुळे आता तरी मुंबईतील उपनगरीय वाहतुकीचा ताबा महाराष्ट्र सरकारकडे देण्यात यावा, अशी मागणी माहिती अधिकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी यांनी केली आहे.
रेल्वेमार्गावर गेल्या ११ वर्षांत तब्बल २९ हजार जणांचा मृत्यू- कसाऱ्याहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसकडे जाणाऱ्या उपनगरी रेल्वेगाडीतून पडून ९ जून २०२५ रोजी प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मुंबई रेल्वे प्रवासी संघानं स्वतंत्र मुंबई लोकल प्रशासन निर्माण करावं, अशी मागणी केली होती. देशाच्या आर्थिक राजधानीची ‘लाईफलाईन’ समजल्या जाणाऱ्या या रेल्वेमार्गावर गेल्या ११ वर्षांत तब्बल २९ हजार जणांचा मृत्यू झाला. ही आकडेवारी म्हणजे मुंबईच्या वाहतूक यंत्रणेतील गंभीर बिघाड अधोरेखित करणारी असल्याचे प्रवासी संघटनांनी म्हटलं होतं. मागील ११ वर्षांत अशा प्रकारे रूळ ओलांडताना 15 हजारांहून अधिक नागरिकांनी आपला जीव गमविला आहे.
हेही वाचा-