मुंबई - वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह तिघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आलीय. ईडी कोठडी संपल्यानं या चौघांना बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. या सर्वांनी संगनमतानं मिळालेल्या अधिकारांचा जाणून-बुजून गैरवापर केल्याचा आरोप ईडीच्यावतीनं कोर्टात करण्यात आला. मात्र, ताब्यात घेऊन आता चौकशीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत कोर्टानं अनिलकुमार पवारांसह अन्य तिघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
काय आहे प्रकरण - वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्त पदी असताना अनिलकुमार पवार यांनी नालासोपारा जवळील 60 एकर भूखंडाचं आरक्षण बदलत त्या ठिकाणी 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यास अभय दिल्याचा आरोप आहे. या परवानग्या देऊन मिळालेल्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ईडीनं त्यांच्यासह वसई विरार पालिकेचे नगररचना उप संचालक व्हाय. एस रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि विकासक अरुण गुप्ता यांनाही अटक केलीय. या सर्वांची ईडी कोठडी संपल्यानं पुढील रिमांडसाठी आरोपींना बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टापुढे हजर करण्यात आलं. विशेष सत्र न्यायाधीश राजू रोटे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत ईडीनं जोरदार युक्तिवाद करत कोठडीची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. मात्र, न्यायालयानं ही मागणी अमान्य करत याप्रकरणी अधिक कोठडीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करत या चौघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केलीय.
ईडीनं न्यायालयात काय केला युक्तिवाद?
- महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर राज्यांमध्येही या गुन्ह्यातून मिळालेला मनी लाँडरिंग करण्यासाठी हवाला आणि अंगडीयांचा वापर करण्यात आला आहे.
- आरोपींनी सरकारी अधिकारी, वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या एका संघटित कार्टेलद्वारे आधुनिक पद्धतीनं ही फसवणूक घडवून आणलीय.
- आरोपींनी फसवणूक करण्यासाठी आपल्या प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करत आर्थिक फायद्यासाठी केला. पदाचा जाणूनबुजून आणि नियोजित गैरवापर केलाय.
- आरोपींच्या या कृत्यामुळे केवळ सरकारी महसुलाचे नुकसान झाले नाही तर सामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वासदेखील कमी झालाय.
- आरोपी तपासात सहकार्य करत नसून आपल्या बाहेरील साथीदारांमार्फत तपासांत अडथळा आणण्याचं डिजिटल आणि कागदोपत्री पुराव्यांसह छेडछाड करण्याचे उद्योग करत आहेत. ते प्रमुख साक्षीदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करतायत, असा ईडीचा आरोप आहे.
अनधिकृत 41 इमारती प्रकरणात ईडीकडून कारवाई- वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नालासोपारा पूर्वेकडील डंपिंग ग्राऊंडकरता राखीव जागा होती.या जागेवर 2009 पासून उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत 41 इमारती जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जुलै 2024 रोजी दिले. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवल्यानंतर पालिका प्रशासनानं जानेवारी 2025 मध्ये हातोडा चालवून या इमारती 20 फेब्रुवारी रोजी जमीनदोस्त केल्या आहेत. त्यानंतर वसई-विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचार ईडीच्या रडारवर आला. ईडीनं या संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी करत भ्रष्टाचाराबाबत मीरा-भाईंदर पोलिसात विविध विकासक आणि स्थानिक नेत्यांविरोधात ईडीनं आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. आरोपीमध्ये महापालिकेचे निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांच्यासह बडे व्यावसायिक, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद आणि माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांचा समावेश आहे.
- अनिलकुमार पवार हे महायुती सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांचे भाचेजावई असल्यानं केवळ राजकीय कुरघोडीसाठी गोवण्यात आल्याचा युक्तीवाद पवार यांच्या वकिलांनी मागील सुनावणीत केला होता. ईडीकडे पवारांविरोधात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे नसताना त्यांचं करिअर संपवण्याचा विरोधकांचा डाव आहे, असा युक्तिवादही त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता.
